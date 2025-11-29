Conférence

Le climat a changé au cours de l’histoire de la Terre et a entrainé de profondes modifications environnementales. De nombreuses archives géologiques et sédimentologiques gardent des traces de ces changements. La paléoclimatologie est la science qui étudie les climats passés et leur succession au cours du temps en essayant de comprendre leur évolution et les mécanismes à la base de leurs variations.

Depuis l’apparition de l’agriculture il y a environ 10 000 ans, notre période géologique a vue l’évolution de nos sociétés modernes dont la vulnérabilité face aux aléas ne cesse d’augmenter.

Quels ont été l’impact des variations climatiques passées sur l’évolution des sociétés humaines ?