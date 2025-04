Podcast

On va parler de géologie ! Ah mais attention, pas les petits cailloux sur le sol. Pas non plus les gros cailloux qui font les montagnes ! Mais les énormes cailloux qui coulent qui sont au cœur de toutes les planètes ! Et bien sur la planète sur laquelle notre invité travaille, c’est la star de toutes les planètes, peut être l’unique, notre préférée, la Terre ! On va parler de son noyau, de comment s’est elle formée et de ce qu’on sait de son histoire. Et du coup on se demandera est ce que ce gros cailloux là ressemble aux autres gros cailloux qui orbitent autour de notre soleil, et au-delà !