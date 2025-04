Conférence

Les rivières peuvent creuser patiemment d’immenses vallées et littéralement déplacer des montagnes. En Nouvelle-Zélande, la diversité des types de rivières et les mécanismes par lesquelles elles se forment et évoluent, sont étudiés grâce aux techniques de modélisation sur maquettes, simulation numérique ou avec un scanner laser terrestre 3D. Près de chez nous, dans la Baie du Mont Saint Michel, l’homme, en cherchant à dompter les rivières, a rapidement et profondément modifié les paysages et son environnement.