Documentaire

À plusieurs mètres sous terre, existe un autre monde: un monde fait de roches sculptées par le temps et l’humidité des profondeurs. La France est l’un des pays au monde le plus en pointe pour ce qui est du tourisme souterrain. La Patrie de Jules Verne et de son « Voyage au centre de la Terre » compte des centaines de grottes, cavernes et autres avens, tous accessibles au public. Des merveilles naturelles dont la notoriété dépasse même les frontières de l’Hexagone.

Ce film propose de suivre les propriétaires de ces trésors « six pieds sous terre » et de voir comment ils gèrent ces entreprises hors-du-commun.

Grâce à des moyens techniques inédits, nous nous rendrons dans les entrailles de la terre, pour suivre le travail de ces passionnés qui œuvrent quotidiennement dans ces univers étranges et époustouflants.

Directeur(s): Jean-Christophe Chatton

Producteur(s): GRAND ANGLE PRODUCTIONS

Co-producteur(s): France Télévisions

