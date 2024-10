Podcast

L’Islande, souvent surnommée la terre de feu et de glace, est un pays où les forces de la nature s’expriment avec une intensité rare. Située à la jonction des plaques tectoniques eurasienne et nord-américaine, l’île est un véritable foyer d’activité volcanique. Cette particularité géologique explique pourquoi l’Islande compte environ 130 volcans actifs et inactifs, faisant d’elle l’une des régions volcaniques les plus actives au monde.