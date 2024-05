Documentaire



Dans la corne de l’Afrique, la Terre a commencé un travail de reconstruction impressionnant: un nouvel océan est en train de s’ouvrir en plein milieu du continent.

Le volcan Erta’Ale s’élève au cœur de cette future mer. Au-delà de la mission scientifique, c’est une aventure humaine. Pendant que le volcan moulait le paysage, la géographie façonnait un peuple. La chaleur est concentrée dans le bassin d’effondrement, et les conditions de vie dans ce milieu sont parmi les plus hostiles du monde. Les Afars ont développé une économie de subsistance: ils font le commerce du sel déposé par l’ouverture océanique. Pour ces gens, le volcan est frappé d’interdit et le cratère est l’antichambre du diable.

Réalisateurs : Jacques Durieux

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE