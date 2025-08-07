Infographie | 4 infos insolites sur les volcans

Infographie

Les volcans, majestueux et redoutables, continuent de fasciner autant les scientifiques que le grand public. Au-delà des images spectaculaires d’éruptions et de coulées de lave, certains phénomènes liés à ces géants de feu sont étonnants, parfois même déroutants.

Voici quatre faits vérifiés qui montrent à quel point le monde volcanique réserve encore bien des surprises.

Un lac de lave qui ne s’éteint presque jamais

En Éthiopie, le volcan Erta Ale est l’un des rares au monde à abriter un lac de lave permanent. Situé dans la région désertique du Danakil, il bouillonne sans interruption depuis des décennies, offrant un spectacle hypnotisant.

La lave en fusion, alimentée par une chambre magmatique active, remonte continuellement à la surface, empêchant le lac de se solidifier. Ce phénomène rare attire chercheurs et aventuriers, fascinés par la stabilité de ce brasier naturel.

Des cendres capables de voyager autour de la planète

Lors de l’éruption du Krakatoa en 1883, la puissance de l’explosion a projeté des cendres jusqu’à la stratosphère.

Portées par les vents, elles ont fait plusieurs fois le tour de la Terre. Ce nuage de particules a assombri le ciel à l’échelle mondiale et modifié la couleur des couchers de soleil pendant des mois.

Les peintres et écrivains de l’époque ont même immortalisé ces ciels étrangement rougeoyants, témoignant de l’impact planétaire de cette éruption.

Quand les volcans créent leurs propres éclairs

Certaines éruptions donnent lieu à un phénomène aussi rare que spectaculaire : les éclairs volcaniques. Ce type d’orage se forme lorsque les particules de cendres et de gaz, projetées à grande vitesse, s’entrechoquent et créent une énorme charge électrique. Dans le panache, de puissants éclairs illuminent alors le ciel, offrant un tableau à la fois magnifique et terrifiant. Ce spectacle naturel rappelle que les volcans ne se limitent pas aux coulées de lave, mais sont capables de générer de véritables tempêtes de feu et d’électricité.

Un volcan meurtrier… sans éruption

En 1986, au Cameroun, le lac Nyos, situé près d’un volcan, a libéré brutalement un immense nuage de dioxyde de carbone. Ce gaz, accumulé dans les profondeurs du lac à cause de l’activité magmatique souterraine, s’est échappé en quelques minutes.

Invisible et plus lourd que l’air, il a glissé le long des vallées, asphyxiant près de 1 800 personnes et des milliers d’animaux. Cette catastrophe silencieuse rappelle que la menace volcanique ne se manifeste pas toujours par une éruption visible.