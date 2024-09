Documentaire



Dans la philosophie antique, quatre éléments fondamentaux interagissent et façonnent notre planète. Parmi eux, la terre a créé des lieux et des phénomènes extraordinaires qui ont toujours questionné et fasciné les hommes ! Explication mystique pour certains, rationnelle pour d’autres, légendes et sciences mêlent ici leur langage pour dévoiler la genèse de cette nature hors du commun. La terre est l’élément socle, celle sur qui tout repose. Au cours de son évolution, elle a tour à tour été roche, métal ou sol fertile. Ses profondeurs abritent des forces telluriques à l’origine de violents phénomènes géologiques, mais aussi des écosystèmes variés où la vie s’épanouit sous de multiples formes.

Mêlant images réelles et animations 2D originales, cet épisode raconte comment la terre a été la matrice de trois environnements exceptionnels : les îles Féroé en Atlantique nord, qui alimentent les légendes de trolls et la curiosité de la NASA. La jungle seychelloise où s’épanouit l’antique Coco de Mer et dont certains croient qu’il serait le jardin d’Eden. Et les forêts des majestueux séquoias en Californie, qui recèlent bien des mystères.

En suivant scientifiques et conteur de chacun de ces pays, ce documentaire nous emmène à travers les âges et les légendes du monde. Grâce aux connaissances des intervenants et à leur intimité avec leur environnement, ce voyage visuel et sonore spectaculaire et instructif permet de comprendre comment se sont créés ces lieux magiques.