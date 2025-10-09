Avec 67 volcans, l’Ethiopie est l’un des pays les mieux dotés de la planète. Des panoramas de magma en fusion et de lacs de lave incandescente. Mais aussi, un danger permanent pour ceux qui osent s’y aventurer. C’est ici que Guy de Saint Cyr, 77 ans, l’un des meilleurs connaisseurs de la région, emmène des touristes. Risques d’explosion, d’effondrement du sol instable, étendues d’acide sulfurique, Frédéric de la Nouvelle a suivi la progression d’un groupe au milieu des nuages de poussière et de cendre.