Conférence Les mystères du temps Dans cette conférence, le philosophe et physicien Étienne Klein cherchera à explorer la nature du temps en posant plusieurs...

Conférence Les volcans et les Hommes Les Hommes et les volcans sont intimement liés depuis leurs origines. Partout dans le monde, les Hommes se sont...

Documentaire Terre, les forces du vivant De la création de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années, au présent incertain de l’anthropocène, cette...

Conférence Une terre désordonnée ? La géologie, souvent perçue comme une science de l’ordre et de la classification, révèle pourtant l’image d’une Terre traversée...

Conférence Le carbonifère français Nous partons à la découverte du site géologique et paléontologique de la réserve naturelle régionale (RNR) de Pont-Barré en...

Conférence La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d’années La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d’années d’histoire de la Terre. La Bretagne appartient au...

Documentaire L’énorme glissement de terrain Alika 2 survenu il y a 120 000 ans En 1980, un impressionnant glissement de terrain a eu lieu au Mont Saint Helens. Pourtant, un phénomène 400 fois...

Documentaire L’eau prisonnière de ce volcan est un danger en cas d’éruption Si le Cumbre Vieja venait à entrer en éruption, l’eau qu’il renferme chaufferait sans pouvoir s’échapper, et cette cocotte-minute...

Article Comment se forment les glaciers ? Les glaciers sont des masses de glace colossales qui se forment par l’accumulation, la compaction et la transformation de...

Documentaire Bardarbunga : le réveil d’un géant Culminant à plus de 2 000 mètres, le Bárdarbunga, deuxième volcan le plus élevé d’Islande, connaît un important regain...

Documentaire Puissante planète – Un monde unique \r

Qui est le plus vulnérable, la Terre ou l’homme? Notre planète est unique dans le système solaire, peut-être même...

Documentaire Qu’est-ce que la tectonique des plaques ? Pourquoi la Terre tremble-t-elle ? Quels phénomènes créent des montagnes si hautes ?

Documentaire L’Amérique centrale : au coeur des forces de la Terre Entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, les forces de la Terre ont fait une toute petite place...

Article Qu'est-ce qu'un tsunami ? Un tsunami est un phénomène naturel redoutable caractérisé par une série de vagues géantes causées principalement par des perturbations...

Documentaire Ol Doinyo Lengai, le volcan sacré Baptisé montagne sacrée par les Masaï, l’Ol Doinyo Lengaï est situé en Tanzanie. Après plus de quatre mois d’inactivité,...

Documentaire Naissance des océans \r

Découvrez le système d’eau douce le plus important au monde. Alors que l’eau commence à manquer, quel futur se...

Documentaire Krakatoa, le volcan de la peur \r

Le 27 août 1883, en Indonésie, l’explosion du volcan Krakatoa est ressentie sur toute la planète, l’onde de choc...