Documentaire

Comment le sol se forme-t-il et quel rôle jouent les nombreuses espèces, comme le lombric, qui y vivent ? Une exploration d’une terre grouillante de vie, qui souligne la nécessité d’en prendre soin.

La terre ne serait rien sans les innombrables organismes souterrains qui l’habitent. Insectes, bactéries ou vers, ils décomposent la matière organique pour former l’humus, qu’ils brassent avec les particules minérales issues de la roche mère. Si les sous-sols s’avèrent plus riches encore en espèces que la forêt tropicale, ils subissent pourtant une grave perte de biodiversité, causée notamment par l’agriculture intensive et l’étalement urbain. Un déclin qui semble irréversible : selon l’organisation des Nations unies, 90 % des terres arables pourraient disparaître d’ici 2050.

« Ingénieurs de l’écosystème »

Explorant aux côtés de scientifiques des projets menés dans toute l’Europe – de la renaissance des tourbières asséchées d’Écosse à l’étude du pergélisol dans les Alpes autrichiennes -, ce documentaire revient également sur l’histoire de la formation des sols, modelés par la géologie, la végétation locale et le climat. Il met ainsi en évidence l’urgence de la protection de la terre que nous foulons, et dévoile la place cruciale de l’un de ses plus anciens habitants, véritable « ingénieur de l’écosystème » : le lombric.

Documentaire d’Anna Pflüger (Allemagne, 2022, 53mn) disponible jusqu’au 23/03/2026