Podcast Au coeur de la Terre On va parler de géologie ! Ah mais attention, pas les petits cailloux sur le sol. Pas non plus...

Podcast Fabuleuses pierres précieuses de la vallée de Mogok Histoire, culture et géologie des montagnes de Myanmar, Birmanie : ses entrailles concentrent une variété de pierres précieuses unique...

Documentaire Qu’est-ce qui a provoqué l’énorme tsunami de 2004 ? Le tsunami de 2004 est l’un des plus violents et meurtriers de l’histoire. Il est apparu brusquement à cause...

Conférence La disparition du sol Le sol est sous nos pieds, il ancre nos forêts, fournit l’argile de nos pots, nourrit nos jardins, sollicite...

Conférence Les dessous du karst, voyage au cœur des grottes Le terme de « karst » ne vous évoque sans doute rien. Il provient des plateaux du Kras en...

Documentaire Chasseurs de grosses vagues À Nazaré, certaines vagues peuvent atteindre jusqu’à vingt mètres de haut. Une démesure à couper le souffle. Au Portugal,...

Conférence L’érosion des côtes est-elle inéluctable ? La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...

Podcast L’océan est-il à l’origine de la vie sur notre planète ? Quand et sous quelles conditions la vie s’est-elle développée et quelles furent les premières formes de vie ? Réponses...

Documentaire C’est pas sorcier – Islande, terre de glace et de feu Des geysers qui projettent leurs gerbes d’eau brûlante à travers les airs, des volcans qui entrent en éruption sous...

Documentaire Vu du ciel – Volcans : la terre déchainée (1/2) Les éruptions volcaniques contribuent à la vie sur Terre. Elles régulent l’équilibre terrestre en libérant le trop plein d’énergie...

Article Yellowstone : le plus grand volcan du monde Les films de catastrophe sont souvent centrés sur des menaces apocalyptiques, mettant en vedette des envahisseurs extraterrestres, des comètes...

Documentaire Sur les volcans du monde – Nyiragongo, le volcan géant En République démocratique du Congo, le groupe s’attaque au Nyiragongo, qui abrite le plus grand lac de lave au...

Documentaire L’Asie sous haute surveillance des scientifiques L’Asie est un continent sous haute surveillance. Les équipes de scientifiques se relayent en permanence à son chevet. L’activité...

Documentaire Les volcans de Nouvelle-Zélande (1/2) À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....

Documentaire La Réunion : les dessous de la Fournaise L’île de La Réunion est le théâtre, depuis une dizaine d’années, d’une accélération de la fréquence des éruptions du...

Documentaire Sakurajima : une vie sous les cendres | Des volcans et des hommes Au Japon, le Sakurajima entre en éruption presque tous les jours, menaçant les 600 000 habitants qui vivent à ses...

Documentaire C’est pas sorcier – Iles Canaries Les Canaries sont un archipel de 7 îles situé au large de l’Afrique, à une centaine de kilomètres des...

Documentaire Les volcans, la colère de la nature Parmi les manifestations les plus spectaculaires de la vie de la planète, les volcans figurent en bonne place. Il...

Conférence Au chevet des volcans Trois experts en volcanologie sont présents pour parler des volcans. Présentée par Aline Peltier et animée par Édouard Kaminski...