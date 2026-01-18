On va parler de géologie ! Ah mais attention, pas les petits cailloux sur le sol. Pas non plus...
Histoire, culture et géologie des montagnes de Myanmar, Birmanie : ses entrailles concentrent une variété de pierres précieuses unique...
Le tsunami de 2004 est l’un des plus violents et meurtriers de l’histoire. Il est apparu brusquement à cause...
Le sol est sous nos pieds, il ancre nos forêts, fournit l’argile de nos pots, nourrit nos jardins, sollicite...
Le terme de « karst » ne vous évoque sans doute rien. Il provient des plateaux du Kras en...
À Nazaré, certaines vagues peuvent atteindre jusqu’à vingt mètres de haut. Une démesure à couper le souffle. Au Portugal,...
La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...
Quand et sous quelles conditions la vie s’est-elle développée et quelles furent les premières formes de vie ? Réponses...
Des geysers qui projettent leurs gerbes d’eau brûlante à travers les airs, des volcans qui entrent en éruption sous...
Les éruptions volcaniques contribuent à la vie sur Terre. Elles régulent l’équilibre terrestre en libérant le trop plein d’énergie...
Les films de catastrophe sont souvent centrés sur des menaces apocalyptiques, mettant en vedette des envahisseurs extraterrestres, des comètes...
En République démocratique du Congo, le groupe s’attaque au Nyiragongo, qui abrite le plus grand lac de lave au...
L’Asie est un continent sous haute surveillance. Les équipes de scientifiques se relayent en permanence à son chevet. L’activité...
À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....
L’île de La Réunion est le théâtre, depuis une dizaine d’années, d’une accélération de la fréquence des éruptions du...
Au Japon, le Sakurajima entre en éruption presque tous les jours, menaçant les 600 000 habitants qui vivent à ses...
Les Canaries sont un archipel de 7 îles situé au large de l’Afrique, à une centaine de kilomètres des...
Parmi les manifestations les plus spectaculaires de la vie de la planète, les volcans figurent en bonne place. Il...
Trois experts en volcanologie sont présents pour parler des volcans. Présentée par Aline Peltier et animée par Édouard Kaminski...
\r\nLe 27 août 1883, en Indonésie, l’explosion du volcan Krakatoa est ressentie sur toute la planète, l’onde de choc...
