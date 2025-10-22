Documentaire

Sous les volcans Cotopaxi, Tungurahua et Pichincha, la Terre ne dort jamais.Chaque jour, les habitants d’Équateur vivent au rythme du danger et de la beauté.Entre courage, foi et résilience, un peuple continue de vivre sur un sol en feu.

Avec son cône blanchi par les neiges éternelles, le Cotopaxi est l’un des paysages de cartes postales de l’Équateur. Pourtant, les volcanologues prétendent que c’est une menace. Une éruption provoquerait une coulée de boue qui priverait les habitants de Quito d’eau courante. Ce n’est pas un cas isolé : plus de 25 volcans actifs constituent « le boulevard des volcans ».

Située sur une faille sismique, Quito est menacée en permanence par un tremblement de terre.

Mais si ces risques naturels sont inévitables, certaines catastrophes pourraient être évitées.

Un film de Morad Aït-Habbouche

©Ampersand