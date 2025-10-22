Sous la Réunion, la terre ne dort jamais. Le Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs au monde, menace de s’embraser à nouveau. A la Réunion, le volcan du piton de la Fournaise occupe plus du quart de la surface de l’île et suscite chez les habitants un mélange, subtil mais permanent, de crainte et de fascination. Car si son grand frère, le piton des Neiges, s’est éteint il y a 12 000 ans, le jeune piton de la Fournaise, lui, est bien en activité et le fait régulièrement savoir.
Un film de Mathieu LABEYRIE