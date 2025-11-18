Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces volcans cachent les plus grands secrets de notre planète Les volcans sont au cœur des plus grandes découvertes en sciences de la Terre. En explorant leurs éruptions et...

Documentaire Aux origines de l’Afrique : le premier continent habité L’Afrique semble un jeune continent, car exploré seulement depuis le 19ème siècle dans sa totalité. C’est le premier habité...

Article Peut-on prévoir un séisme ? Les séismes, en raison de leur caractère imprévisible et de la destruction qu’ils peuvent causer en quelques instants, sont...

Conférence L’effondrement : le point critique ? Ingénieure géologue minier, spécialisée dans les risques environnementaux et sanitaires des filières minérales.

Documentaire Montagne Pelée : le réveil du volcan le plus meurtrier des Caraïbes Il a déjà rayé une ville de la carte, emportant des milliers de vies en quelques minutes. Depuis, la...

Documentaire Piton de la Fournaise: ce volcan pourrait rayer la Réunion de la carte Sous la Réunion, la terre ne dort jamais. Le Piton de la Fournaise, l’un des volcans les plus actifs...

Documentaire Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha : vivre sous les volcans d’Équateur Sous les volcans Cotopaxi, Tungurahua et Pichincha, la Terre ne dort jamais.Chaque jour, les habitants d’Équateur vivent au rythme...

Documentaire Mauna Loa : le géant d’Hawaï | Des volcans et des hommes Le Mauna Loa, à Hawaii, est le volcan actif le plus imposant de la planète. Cette démesure présente un...

Documentaire La Terre La Terre serait née il y a 4 milliards et demie d’année d’un nuage de poussière et de gaz....

Documentaire Magnitude 10 Découvrez l’origine scientifique des tremblements de terre et leurs conséquences sur la planète…

Documentaire Le grand canyon (1/2) Sujet de nombreuses études, le Grand Canyon pose toujours beaucoup de questions aux géologues. Rencontrez certains des experts qui...

Podcast Pourquoi ne peut-on pas mesurer le littoral ? On dit souvent qu’il est impossible de mesurer un littoral avec précision, car cette frontière entre la terre et...

Documentaire L’Asie : terre de phénomènes géologiques prodigieux L’Asie est un continent sous haute surveillance. Les équipes de scientifiques se relayent en permanence à son chevet. L’activité...

Documentaire Un Katrina à Sacramento Comme La Nouvelle-Orléans, ravagée par les flots après l’ouragan Katrina, la ville de Sacramento est menacée par une rupture...

Podcast Îles Île tropicale, île lointaine, îles boréales, île au trésor, île déserte ou île aux singes. Notre imaginaire est rempli...

Documentaire Expédition au Groenland : tempête sur la Banquise Serge Aviotte, glacionaute, explorateur et spéléologue (créateur de l’Ecole Française de Spéléologie) a de nombreuses expéditions à son actif,...

Documentaire Europe, l’odyssée d’un continent Depuis sa création, il y a 4,55 milliards d’années, la Terre vit et se transforme. Des collisions inouïes ont...

Documentaire La magie du climat, pluie et inondations La pluie est une précipitation d’eau à l’état liquide tombant de nuages vers le sol. Il s’agit d’un hydrométéore...