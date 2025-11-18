À quelques dizaines de kilomètres de Mexico, se dresse l’imposant volcan Popocatepetl. Particulièrement actif depuis 1993, il n’est pas rare de le voir cracher d’immenses nuées de cendres. Celles-ci sont-elles annonciatrices d’une prochaine éruption? Les scientifiques surveillent le volcan de près. Secousses sismiques, jaillissement de gaz, tout est minutieusement observé. Julie Roberge est volcanologue. Sa mission : comprendre le volcan de l’intérieur. En récoltant des échantillons de cendres, elle peut décrypter les explosions et savoir notamment si le magma est proche du cratère ou si les villages entourant le volcan peuvent encore dormir tranquille…