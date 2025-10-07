Les Hommes et les volcans sont intimement liés depuis leurs origines. Partout dans le monde, les Hommes se sont accommodés des colères de la Terre mais ont également su tirer parti des bienfaits des volcans. Peu à peu, ces phénomènes inexplicables sont entrés dans la culture et la vie de ceux qui vivent à leurs pieds. Tantôt demeures des dieux, tantôt lieux tabous, les volcans cristallisent l’équilibre fragile qui régit la place de l’homme sur cette planète vivante qu’est la Terre. Arnaud Guérin est allé chercher, dans le cadre d’une série de documentaires réalisée pour Arte, des histoires qui permettent de mieux comprendre ce que sont les volcans bien au-delà de l’image d’Épinal des montagnes de feu et de découvrir comment on peut vivre au pied de ces géants au caractère aussi éruptif qu’imprévisible.