Conférence Les mystères du temps Dans cette conférence, le philosophe et physicien Étienne Klein cherchera à explorer la nature du temps en posant plusieurs...

Documentaire Terre, les forces du vivant De la création de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d’années, au présent incertain de l’anthropocène, cette...

Conférence Une terre désordonnée ? La géologie, souvent perçue comme une science de l’ordre et de la classification, révèle pourtant l’image d’une Terre traversée...

Conférence Le carbonifère français Nous partons à la découverte du site géologique et paléontologique de la réserve naturelle régionale (RNR) de Pont-Barré en...

Conférence La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d’années La géologie de la Bretagne raconte plus de 500 millions d’années d’histoire de la Terre. La Bretagne appartient au...

Documentaire L’énorme glissement de terrain Alika 2 survenu il y a 120 000 ans En 1980, un impressionnant glissement de terrain a eu lieu au Mont Saint Helens. Pourtant, un phénomène 400 fois...

Documentaire L’eau prisonnière de ce volcan est un danger en cas d’éruption Si le Cumbre Vieja venait à entrer en éruption, l’eau qu’il renferme chaufferait sans pouvoir s’échapper, et cette cocotte-minute...

Conférence L’anthropocène : regard et réflexions d un géologue Le concept d’Anthropocène a été défini comme la période géologique dans laquelle une espèce, Homo sapiens, est devenue un...

Documentaire Les mystères climatiques – Températures glaciales Que pourrait-il arriver si une force étrange nous envoyait à la dérive dans l’obscurité froide de l’espace, loin de...

Documentaire Sous le règne de la terre – Terre de légendes Disponible jusqu’au 15/10/2024 Dans la philosophie antique, quatre éléments fondamentaux interagissent et façonnent notre planète. Parmi eux, la terre...

Documentaire Nouvelle-Zélande : des trésors pour les hommes Guidé par le géologue Arnaud Guérin, un tour du monde des liens uniques tissés par les hommes avec les géants...

Documentaire Curiosity – Comment est née l’Amérique? \r

Comment le continent américain s’est-il formé ? De la collision des plaques tectoniques aux impacts d’astéroïdes, Martin Sheen analyse...

Documentaire Krakatoa, le volcan de la peur \r

Le 27 août 1883, en Indonésie, l’explosion du volcan Krakatoa est ressentie sur toute la planète, l’onde de choc...

Documentaire C’est pas sorcier – Grottes, gouffres et abîmes Fred et Jamy partent faire de la spéléologie dans les grottes et les gouffres de L’Hérault. Ils nous emmènent...

Documentaire La magie du climat – Les tornades Une tornade est un tourbillon de vents extrêmement violents, prenant naissance à la base d’un nuage d’orage lorsque les...

Documentaire La menace d’un mégaséisme Etat des lieux de la situation des pays en cas de «mégaséisme». Après le séisme de magnitude 9 et...

Documentaire Qu’est-ce qui a provoqué l’énorme tsunami de 2004 ? Le tsunami de 2004 est l’un des plus violents et meurtriers de l’histoire. Il est apparu brusquement à cause...

Documentaire L’Amérique centrale | La valse des continents Les forces de la Terre ont fait une toute petite place à l’Amérique centrale et à une plaque tectonique,...

Documentaire Sur les volcans du Monde – Hawaii, le lac de lave Hawaï, l’archipel le plus isolé de la planète, à 4 000 kilomètres de la terre la plus proche, étire...