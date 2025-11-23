Documentaire

Dans l’Est de la République Démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, bouillonne, au cœur du volcan Nyiragongo, le plus grand lac de lave de la planète. Le 17 janvier 2002, des fissures s’ouvrent sur les flancs du volcan : 25 millions de mètres cube de magma, se déversent à 60 kilomètres/heure.

L’alerte est donnée, mais en quelques heures, l’éruption fait 150 victimes, détruit 14 villages, et défigure la ville.

Depuis cet évènement, une équipe suisse de passionnés de volcans, apporte son aide à l’observatoire volcanologique de la ville de Goma, au pied de ce géant africain. Anticiper les risques d’éruption dans cette région déjà malmenée par les luttes interethniques et les rébellions est devenu un enjeu majeur. Ces passionnés de volcans, aguerris aux terrains difficiles, aident et assistent les scientifiques, pendant douze années de missions, dans des conditions souvent acrobatiques pour aller travailler dans le volcan. Pendant ces missions, ils nourrissent aussi un rêve fou, s’approcher au plus près du lac de lave et plonger le regard dans cet océan de matière en fusion.

Olivier Grunewald, photographe spécialisé dans les volcans depuis près de 20 ans, les a accompagnés sur le terrain et raconte au travers de ces missions, l’histoire d’hommes qui mettent leur passion au service de la science.