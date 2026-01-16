Le tsunami de 2004 est l’un des plus violents et meurtriers de l’histoire. Il est apparu brusquement à cause de l’activité dans les entrailles de la Terre.
Le sol est sous nos pieds, il ancre nos forêts, fournit l’argile de nos pots, nourrit nos jardins, sollicite...
Le terme de « karst » ne vous évoque sans doute rien. Il provient des plateaux du Kras en...
À Nazaré, certaines vagues peuvent atteindre jusqu’à vingt mètres de haut. Une démesure à couper le souffle. Au Portugal,...
La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...
Quand et sous quelles conditions la vie s’est-elle développée et quelles furent les premières formes de vie ? Réponses...
Lorsque l’on évoque les volcans, les premières images qui viennent à l’esprit sont celles de coulées de lave dévastatrices...
Présentée par Yann Klinger et animée par Kristel Chanard et Martin Vallée, des équipes de tectonique et mécanique de...
Comment le sol se forme-t-il et quel rôle jouent les nombreuses espèces, comme le lombric, qui y vivent ?...
Fred, Jamy et Sabine sont partis explorer les magnifiques falaises de Haute Normandie. Ils nous racontent les 90 millions...
Il y a 75 000 ans, en Indonésie, une éruption géante faillit détruire la Terre. Le supervolcan est-il endormi...
\r\nLes climatologues et les géologues se montrent très inquiets au sujet des évolutions actuelles que montrent les relevés de...
L’histoire de l’Océanie est celle de la Terre toute entière. Avec des scientifiques, nous pistons les informations enregistrées dans...
À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....
En 79 avant JC, le Vésuve, en Italie, a détruit totalement Pompéi ; si le volcan entrait de nouveau...
Suite au séisme qui a touché Haiti en janvier 2010, Fred et Jamy parte enquêter à la Martinique...
Entre la science et les rêves, plongée dans les écrits et la vie de deux grands amoureux des pierres,...
Histoire, culture et géologie des montagnes de Myanmar, Birmanie : ses entrailles concentrent une variété de pierres précieuses unique...
Au niveau des catastrophes naturelles et plus précisément des tremblements de terre et des tsunamis, que risque la Nouvelle-Calédonie...
Les forces de la Terre ont fait une toute petite place à l’Amérique centrale et à une plaque tectonique,...
L’Europe est née de trois gigantesques collisions entre l’Amérique, l’Asie et l’Afrique. Le continent n’est pas figé pour autant…...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site