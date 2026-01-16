Ressources Dans la même catégorie

Conférence La disparition du sol Le sol est sous nos pieds, il ancre nos forêts, fournit l’argile de nos pots, nourrit nos jardins, sollicite...

Conférence Les dessous du karst, voyage au cœur des grottes Le terme de « karst » ne vous évoque sans doute rien. Il provient des plateaux du Kras en...

Documentaire Chasseurs de grosses vagues À Nazaré, certaines vagues peuvent atteindre jusqu’à vingt mètres de haut. Une démesure à couper le souffle. Au Portugal,...

Conférence L’érosion des côtes est-elle inéluctable ? La mer est un concentré d’énergie qui se libère brutalement lors des tempêtes. La côte, comme la mer, est...

Podcast L’océan est-il à l’origine de la vie sur notre planète ? Quand et sous quelles conditions la vie s’est-elle développée et quelles furent les premières formes de vie ? Réponses...

Article Comment les volcans influencent le climat ? Lorsque l’on évoque les volcans, les premières images qui viennent à l’esprit sont celles de coulées de lave dévastatrices...

Conférence Séismes, qu’est ce qui fait bouger la terre ? Présentée par Yann Klinger et animée par Kristel Chanard et Martin Vallée, des équipes de tectonique et mécanique de...

Documentaire Au royaume des vers de terre : la vie du sol dévoilée Comment le sol se forme-t-il et quel rôle jouent les nombreuses espèces, comme le lombric, qui y vivent ?...

Documentaire C’est pas sorcier – Etretat : les sorciers attaquent la falaise Fred, Jamy et Sabine sont partis explorer les magnifiques falaises de Haute Normandie. Ils nous racontent les 90 millions...

Documentaire Le supervolcan de Toba Il y a 75 000 ans, en Indonésie, une éruption géante faillit détruire la Terre. Le supervolcan est-il endormi...

Documentaire Puissante planète – La glace et les glaciers \r

Les climatologues et les géologues se montrent très inquiets au sujet des évolutions actuelles que montrent les relevés de...

Documentaire L’océanie, un voyage à travers la génèse de la Terre L’histoire de l’Océanie est celle de la Terre toute entière. Avec des scientifiques, nous pistons les informations enregistrées dans...

Documentaire Les volcans de Nouvelle-Zélande (2/2) À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....

Documentaire Un nouveau Pompéi ? En 79 avant JC, le Vésuve, en Italie, a détruit totalement Pompéi ; si le volcan entrait de nouveau...

Conférence La langue des pierres Entre la science et les rêves, plongée dans les écrits et la vie de deux grands amoureux des pierres,...

Podcast Fabuleuses pierres précieuses de la vallée de Mogok Histoire, culture et géologie des montagnes de Myanmar, Birmanie : ses entrailles concentrent une variété de pierres précieuses unique...

Documentaire Les coulisses de la science – Les risques sismiques Au niveau des catastrophes naturelles et plus précisément des tremblements de terre et des tsunamis, que risque la Nouvelle-Calédonie...

Documentaire L’Amérique centrale | La valse des continents Les forces de la Terre ont fait une toute petite place à l’Amérique centrale et à une plaque tectonique,...