Documentaire

Disponible jusqu’au 29/10/2027Au coeur du massif du Mont-Blanc, une discrète ruée vers l’or se profile depuis quelques années. Des cristaux pouvant valoir plusieurs dizaines de milliers d’euros deviennent accessibles, dissimulés dans des anfractuosités autrefois recouvertes de glace. Une conséquence du changement climatique qui voit reculer les glaciers.

Alors chaque été, de plus en plus d’alpinistes prospecteurs de cristaux, appelés “cristalliers”, escaladent les versants abrupts de la vallée de Chamonix à la recherche de “fours”. Ces cavités renferment de précieux cristaux de roche, quartz, fluorite ou encore améthystes, modelés par les forces géologiques depuis 15 millions d’années. Cachés parfois à plus de 3 500 mètres d’altitude, seuls les alpinistes les plus téméraires peuvent atteindre ces cristaux. Au prix de risques toujours plus grand, à mesure que le permafrost fond et que la montagne s’effondre…

Sébastien Fragnères est l’un de ces cristalliers : il passe plus d’un tiers de son temps en montagne, à marteler les versants abrupts du Mont-Blanc à la recherche de ces précieux cristaux qu’il vend ensuite via les réseaux sociaux. Pierre Bavuz, lui, collectionne ces “cailloux” depuis près de 70 ans et est devenu il y a quelques années l’un des responsables du musée des cristaux de Chamonix. Il se bat auprès des autorités locales pour que le massif qui a vu naître sa passion ne devienne pas un nouveau Far-West. De son côté, malgré les parois qui s’effondrent et le danger toujours plus grand de parcourir la montagne, Jean-Franck transmet ses passions à son fils et à son petit-fils, afin que la dynastie familiale de cristallier et guide de haute-montagne perdure encore.

Reportage (France, 2024, 30mn)