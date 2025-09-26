Si le Cumbre Vieja venait à entrer en éruption, l’eau qu’il renferme chaufferait sans pouvoir s’échapper, et cette cocotte-minute finirait par exploser.
Le concept d’Anthropocène a été défini comme la période géologique dans laquelle une espèce, Homo sapiens, est devenue un...
Le phénomène des avalanches de neige, à la fois impressionnant et dangereux, est l’objet de nombreuses recherches en sciences...
L’univers des diamants a maintes fois été romantisé dans les films, les chansons et la littérature, mais derrière ce...
Depuis 10 ans, de nombreux résultats ont apporté des pierres à cette grande question de l’origine du vivant. La...
C’est une technologie qui pourrait changer l’étude des failles sous-marines. Au large de Catane, une équipe de scientifiques a...
Dans l’Est de la République Démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, bouillonne, au cœur du volcan Nyiragongo,...
Pierre Thomas, géologue au Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, environnement (LGL-TPE) et professeur émérite à l’ENS...
Fin 1998, à 27 ans Blaise Agresti accède à son rêve en devenant commandant du célèbre PGHM, le peloton...
Présentée par Yann Klinger et animée par Kristel Chanard et Martin Vallée, des équipes de tectonique et mécanique de...
Le climat influence le cycle de l’eau sur les continents. Les grands changements climatiques du passé, comme les périodes...
Il est très difficile de prévoir quand et comment se déroule l’activité des volcans, car leurs manifestations peuvent être...
Depuis son apparition en Afrique, des catastrophes auraient pu arrêter plusieurs fois l’histoire de l’humanité. Il y a 74...
Le sol de la France est truffé de trous oubliés qui n’ont jamais été rebouchés. Car partout où...
Les éruptions volcaniques peuvent avoir de tragiques conséquences dans leur région, mais aussi au niveau mondial. Certaines favorisent ainsi...
En République démocratique du Congo, le groupe s’attaque au Nyiragongo, qui abrite le plus grand lac de lave au...
Cette série documentaire raconte l’histoire mouvementée de la genèse des continents. L’épopée africaine récente, c’est l’isolement du continent en...
Parmi les 13 îles principales, auxquelles s’ajoutent des îles secondaires et une centaine d’îlots et d’écueils, celle de Fernandina,...
Plus grande île de la Méditerranée, la Sicile constitue l’un des territoires les plus surveillés du monde. Une nécessité...
Des scientifiques essayent de reconstituer les événements survenus lors de la connexion des plaques terrestres qui a créé le...
Un immense chamboulement planétaire s’opère sous nos yeux : les continents bougent continuellement, très lentement, signe que sur le temps...
