Conférence

Les plaques tectoniques se déplacent les unes par rapport aux autres à des vitesses de l’ordre du centimètre par an. La friction au contact entre deux plaques engendre une accumulation d’énergie élastique durant des dizaines voire des centaines d’années. Lorsqu’un seuil de rupture est atteint, un glissement rapide de quelques secondes se produit entre les deux plaques pour relâcher l’énergie accumulée : c’est un séisme. Lors de ce glissement rapide, une partie de l’énergie dissipée va se traduire par la propagation d’ondes sismiques qui seront ressenties par les sismomètres, voire par les humains pour les plus tremblements de terre les plus puissants. Avec l’avènement de la géodésie spatiale, et entre autre du GPS (Global Positioning System), qui permet de mesurer la déformation du sol avec une précision millimétrique, des scientifiques ont récemment découvert que des glissements lents d’une durée de quelques jours à quelques mois peuvent aussi participer à relâcher une partie de l’énergie accumulée. Ces glissements lents, ou tremblements de terre “silencieux”, qui ne génèrent pas d’ondes sismiques, sont généralement localisés aux pourtours des zones de ruptures sismiques. En tant que chargé de recherche CNRS à l’Institut Terre et Environnement de Strasbourg, l’objet de mes recherches est de détecter et de modéliser ces tremblements de terre silencieux, ainsi que de comprendre les interactions entre glissements lents et glissements rapides lors de tremblements de terre.