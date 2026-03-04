La superficie des continents s’étend en fait bien plus loin que ce que nous pouvons voir et donne ainsi lieu à de nouvelles propositions de continents comme « Icelandia ».
La superficie des continents s’étend en fait bien plus loin que ce que nous pouvons voir et donne ainsi lieu à de nouvelles propositions de continents comme « Icelandia ».
L’histoire de la Terre se décline en une fresque monumentale où la vie et la matière s’entrelacent dans un...
Pourquoi, quand et comment la Terre tremble-t-elle ? Sommes-nous bien préparés en cas de séisme ou de tsunami ?...
La Bretagne encaisse de plein fouet la montée des eaux, les tempêtes et les submersions marines. Entre littoral menacé...
Le Chili vit sous une menace invisible mais permanente, entre séismes géants et tsunamis meurtriers. Quand la terre se...
Le protocole de Kyoto est un accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de...
Écrivain, académicien, Roger Caillois (1913–1978) se passionne, dès les années 1950, pour les « pierres curieuses ». Sa collection,...
La demande toujours croissante en énergie oblige les compagnies pétrolières à aller prospecter les hydrocarbures dans des zones de...
Fascinants mais dangereux, les volcans nécessitent une surveillance constante. Assurée par des observatoires répartis partout sur le globe, elle...
Les forces de la Terre ont fait une toute petite place à l’Amérique centrale et à une plaque tectonique,...
Fred retourne sur le terrain à la découverte du Gouffre de Padirac, une des merveilles géologiques françaises. Comment s’est-il...
\r\nLe 27 août 1883, en Indonésie, l’explosion du volcan Krakatoa est ressentie sur toute la planète, l’onde de choc...
Un immense chamboulement planétaire s’opère sous nos yeux : les continents bougent continuellement, très lentement, signe que sur le temps...
La reconstitution de la vie bouillonnante d’un volcan sur… 60 millions d’années. S’ils sont à l’origine de cataclysmes, les volcans...
Pour comprendre l’intense activité géologique du parc de Yellowstone, les scientifiques enquêtent sur son passé fait de glaciation et...
L’Afrique semble un jeune continent, car exploré seulement depuis le 19ème siècle dans sa totalité. C’est le premier habité...
Certains d’entre nous vivent en bord de mer, ou à la montagne… d’autres dans un cratère d’impact de météorite,...
Le méthane atmosphérique a longtemps maintenu sur la Terre une température élevée, permettant à différents organismes de survivre. Mais,...
Plus grande île de l’archipel de la Polynésie (Océanie), Hawaii doit son existence à ses volcans. Parmi eux, dans...
L’Europe s’est bâtie par trois gigantesques collisions avec l’Amérique, l’Asie et l’Afrique. Le continent est peut-être assemblé mais il...
Les fonds océaniques sont cartographiés par les scientifiques pour en connaître les reliefs. Cette exploration des abysses a révélé...
