Conférence Reconstituer les variations climatiques passées Le climat a changé au cours de l’histoire de la Terre et a entrainé de profondes modifications environnementales. De...

Article 4 infos insolites sur les volcans d’Islande L’Islande est bien plus qu’une simple destination touristique à la mode sur les réseaux sociaux. C’est un laboratoire géologique...

Documentaire Dans les entrailles du volcans le plus dangereux du monde, le Nyiragongo Un extrait de « Nyiragongo – Au coeur du volcan le plus actif et le plus dangereux d’Afrique » Pour voir...

Article Les volcans les plus dangereux du monde aujourd’hui Les volcans actifs représentent l’un des phénomènes naturels les plus fascinants et les plus redoutés de notre planète. Leur...

Conférence La prévision des éruptions volcaniques : une réalité ? Anticiper l’instant précis où un volcan décidera de libérer son énergie reste l’un des plus grands défis de la...

Conférence Volcan sous haute surveillance À quelques dizaines de kilomètres de Mexico, se dresse l’imposant volcan Popocatepetl. Particulièrement actif depuis 1993, il n’est pas...

Documentaire Ces volcans cachent les plus grands secrets de notre planète Les volcans sont au cœur des plus grandes découvertes en sciences de la Terre. En explorant leurs éruptions et...

Documentaire Les couleurs du desert – Rouge Colorado Le plateau du Colorado accueillait, il y a cent millions d’années, une mer intérieure ; le site est devenu...

Documentaire L’exploration des profondeurs de la terre 1 Doc / Semaine – Abonnez Vous. Une plongée dans les profondeurs de la Terre et des différentes couches...

Documentaire L’Amérique centrale : au coeur des forces de la Terre Entre l’Amérique du Nord et l’Amérique du Sud, les forces de la Terre ont fait une toute petite place...

Documentaire C’est pas sorcier – Ca gaz Fred et Jamy nous entraînent à Lacq dans les Pyrénées Atlantiques où l’on trouve le plus grand gisement français...

Documentaire Le grand canyon (2/2) Sujet de nombreuses études, le Grand Canyon pose toujours beaucoup de questions aux géologues. Rencontrez certains des experts qui...

Documentaire Volcans assoupis – Des géants sous haute surveillance (1/2) Les éruptions volcaniques peuvent avoir de tragiques conséquences dans leur région, mais aussi au niveau mondial. Certaines favorisent ainsi...

Documentaire Les volcans de Nouvelle-Zélande (2/2) À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....

Documentaire Le Pas-de-Calais est frappé de plein fouet La côte d’Opale s’étire sur plus de 100 km et offre des paysages aux mille contrastes. Une fois l’hiver...

Documentaire C’est pas sorcier – Iles Canaries Les Canaries sont un archipel de 7 îles situé au large de l’Afrique, à une centaine de kilomètres des...

Documentaire Le cercle de feu Vous n’aurez jamais été aussi près des volcans et tremblements de terre… Filmé avec les caméras de format IMAX,...