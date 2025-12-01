L’idée d’une glaciation généralisée au Précambrien tardif se dessine à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, mais reste controversée faute d’arguments convaincants et surtout de mécanismes explicatifs. Bien que des arguments paléo-magnétiques lui donnent quelques couleurs et les premiers modèles climatiques une plausibilité, la controverse reste vive. En 1992, les résultats de Joe Kirschvink, d’abord opposé à cette idée, le conduisent à formuler l’hypothèse d’une Terre totalement englacée ou Terre « boule de neige ». Malgré de nombreux contradicteurs, Paul Hoffman fait la synthèse des observations en 1998 et attise l’intérêt pour cette hypothèse. Si la théorie proposée répond aux questions soulevées, de nouvelles se posent et le scénario envisagé devra être affiné pour y répondre.