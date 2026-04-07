A 16 000 km de la France, à deux pas de la Nouvelle-Calédonie, le petit archipel du Vanuatu concentre une biodiversité et des paysages uniques. Une terre préservée dont les 260 000 habitants vivent encore pour beaucoup de manière traditionnelle. Mais l’apparente quiétude de cette terre volcanique posée sur la ceinture de feu du Pacifique est régulièrement secouée par des grondements sismiques et des éruptions. Comment venir en aide aux Vanuatuans qui vivent sur les flancs de volcans actifs comme celui d’Ambrym ? Ou à ces populations des 83 îles, qui vivent parfois sans réseau téléphonique ?