Nous partons à la découverte du site géologique et paléontologique de la réserve naturelle régionale (RNR) de Pont-Barré en Anjou. Site protégé révélant une grande diversité lithologique et paléobotanique du Carbonifère (Namurien soit 325 Ma) dans un contexte géodynamique intense avec l’optimum orogénique Erzgebirge de l’orogénèse hercynienne (ou varisque).
Ce site nous apportera un tout autre regard sur le carbonifère français, et en particulier des éléments supplémentaire sur l’étagement des flores carbonifères dans les chaines de montagnes.