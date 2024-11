Documentaire



Le Chili, c’est d’abord une mosaïque de paysages et de couleurs, constituée des maisons sur pilotis de l’île de Chiloé, de l’héritage colonial de Valparaiso, de l’aridité du désert d’Atacama ou encore des buildings de Santiago, la capitale. Pourtant, le pays est installé sur un territoire étroit et instable. Le Chili est également pris en étau par deux plaques tectoniques : des tremblements de terre, parmi les plus violents du monde, souvent suivis de tsunamis, secouent le pays tous les dix ans environ. Celui de 1960 a atteint 9,5 sur l’échelle ouverte de Richter. Il faudra attendre le drame de 2010 pour que le Chili réagisse et prenne des mesures de grande ampleur. Les autorités investissent alors dans des campagnes de sensibilisation et décuplent également les budgets pour étudier ces fléaux et anticiper les raz-de-marée.

Chili, mieux vaut tard que jamais !

Un film de Morad Aït Habbouche, Hervé Corbière

