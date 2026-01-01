Ressources Dans la même catégorie

Article Comment les volcans influencent le climat ? Lorsque l’on évoque les volcans, les premières images qui viennent à l’esprit sont celles de coulées de lave dévastatrices...

Documentaire Au royaume des vers de terre : la vie du sol dévoilée Comment le sol se forme-t-il et quel rôle jouent les nombreuses espèces, comme le lombric, qui y vivent ?...

Documentaire Soufrière : le réveil redouté du volcan le plus instable des Caraïbes La Soufrière est un volcan actif et imprévisible qui nécessite une surveillance constante. Les équipes de l’observatoire multiplient missions,...

Conférence La biocorrosion par les chauves-souris Les chauves-souris entraînent des modifications environnementales importantes dans les cavités qui se traduisent par une augmentation de température et...

Documentaire Retour aux origines : comment la Terre s’est-elle formée ? La galaxie dans laquelle nous vivons a une histoire unique, et la formation de la Terre est le fruit...

Article Les séismes en bref Les séismes sont un phénomène fascinant et terrifiant, qui inspire à la fois la crainte et la curiosité. Ces...

Documentaire Comment la vie est-elle apparue ? La vie serait d’abord apparue dans la roche, et se serait ensuite répandue à une époque où notre planète...

Article Les zones sismiques les plus surveillées du monde La Terre est une entité vivante, dynamique et en perpétuel mouvement, dont la surface est morcelée en plaques tectoniques...

Documentaire Aux frontières de la science – Les diamants Le diamant est un minéral composé de carbone, dont il représente l’allotrope de haute pression, qui cristallise dans le...

Documentaire Les volcans de Nouvelle-Zélande (2/2) À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....

Documentaire L’énergie géothermique, source inépuisable du futur L’énergie géothermique représente une véritable alternative pour le futur. Plus on fore profond dans la croûte terrestre, plus la...

Documentaire L’Esprit Sorcier – Séismes et tsunamis Pourquoi, quand et comment la Terre tremble-t-elle ? Sommes-nous bien préparés en cas de séisme ou de tsunami ?...

Conférence Les mystères du temps Dans cette conférence, le philosophe et physicien Étienne Klein cherchera à explorer la nature du temps en posant plusieurs...

Documentaire L’étoile des Alpes Carine Aigon nous emmène dans les Alpes-de-Haute-Provence, un département vaste de plus de 60 000 Km2, où l’empreinte géologique...

Documentaire Mont-Blanc : la fièvre des cailloux Disponible jusqu’au 29/10/2027 Au coeur du massif du Mont-Blanc, une discrète ruée vers l’or se profile depuis quelques années....

Documentaire Aux origines de l’Afrique | La valse des continents Seulement explorée dans sa totalité depuis le XIXe siècle, l ‘Afrique semble un jeune continent, le premier habité par...

Documentaire Le Pas-de-Calais est frappé de plein fouet La côte d’Opale s’étire sur plus de 100 km et offre des paysages aux mille contrastes. Une fois l’hiver...

Documentaire Tremblement de terre à New York D’anciennes failles pourraient-elles être à l’origine d’un tremblement de terre de forte amplitude à New York ? Des sismologues...

Documentaire La Réunion : au coeur des volcans L’île de La Réunion nous invite à un voyage dans le temps volcanique. Le tout jeune Piton de la...