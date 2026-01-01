Lorsque l’on évoque les volcans, les premières images qui viennent à l’esprit sont celles de coulées de lave dévastatrices...
Comment le sol se forme-t-il et quel rôle jouent les nombreuses espèces, comme le lombric, qui y vivent ?...
La Soufrière est un volcan actif et imprévisible qui nécessite une surveillance constante. Les équipes de l’observatoire multiplient missions,...
Les chauves-souris entraînent des modifications environnementales importantes dans les cavités qui se traduisent par une augmentation de température et...
La galaxie dans laquelle nous vivons a une histoire unique, et la formation de la Terre est le fruit...
Les séismes sont un phénomène fascinant et terrifiant, qui inspire à la fois la crainte et la curiosité. Ces...
La vie serait d’abord apparue dans la roche, et se serait ensuite répandue à une époque où notre planète...
La Terre est une entité vivante, dynamique et en perpétuel mouvement, dont la surface est morcelée en plaques tectoniques...
Le diamant est un minéral composé de carbone, dont il représente l’allotrope de haute pression, qui cristallise dans le...
À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....
L’énergie géothermique représente une véritable alternative pour le futur. Plus on fore profond dans la croûte terrestre, plus la...
Pourquoi, quand et comment la Terre tremble-t-elle ? Sommes-nous bien préparés en cas de séisme ou de tsunami ?...
Dans cette conférence, le philosophe et physicien Étienne Klein cherchera à explorer la nature du temps en posant plusieurs...
Carine Aigon nous emmène dans les Alpes-de-Haute-Provence, un département vaste de plus de 60 000 Km2, où l’empreinte géologique...
Disponible jusqu’au 29/10/2027 Au coeur du massif du Mont-Blanc, une discrète ruée vers l’or se profile depuis quelques années....
Seulement explorée dans sa totalité depuis le XIXe siècle, l ‘Afrique semble un jeune continent, le premier habité par...
La côte d’Opale s’étire sur plus de 100 km et offre des paysages aux mille contrastes. Une fois l’hiver...
D’anciennes failles pourraient-elles être à l’origine d’un tremblement de terre de forte amplitude à New York ? Des sismologues...
L’île de La Réunion nous invite à un voyage dans le temps volcanique. Le tout jeune Piton de la...
Des montagnes à perte de vue, des pentes fortes, de la pluie, de la déforestation… Au Rwanda, toutes les...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site