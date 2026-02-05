La modélisation numérique des réservoirs souterrains est un outil essentiel à la compréhension de leur organisation, de leur fonctionnement et à la prévision des impacts des activités anthropiques sur leur évolution. Certains réservoirs se caractérisent par des géométries complexes qui vont directement influencer la connectivité hydrodynamique en leur sein, et plus largement l’hétérogénéité des propriétés du milieu et tous les processus physiques qui s’y déroulent. C’est le cas des bassins miniers ennoyés, des karsts, des chenaux, ou des dépôts salifères.