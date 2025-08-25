Les déserts représentent divers écosystèmes, présents sur les sept continents. Connaissez-vous tous les types de déserts qui existent ? Et comment ils se sont formés ?
On dit souvent qu’il est impossible de mesurer un littoral avec précision, car cette frontière entre la terre et...
Après avoir eu les faveurs des politiques et du public autour des années 1965-1970, la Lune est tombée dans...
Dans cet épisode, Jérôme Aléon, docteur en géochimie, nous parle de l’origine de l’eau. L’eau est indispensable à la...
Les volcans, majestueux et redoutables, continuent de fasciner autant les scientifiques que le grand public. Au-delà des images spectaculaires...
Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...
Depuis des décennies, les scientifiques explorent les mystères qui entourent la structure interne de la Terre et les phénomènes...
Certains d’entre nous vivent en bord de mer, ou à la montagne… d’autres dans un cratère d’impact de météorite,...
Pour la première fois, une équipe de spécialistes et de chercheurs de l’Institut national de volcanologie d’Italie embarquera à...
À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....
Qu’on soit dans l’hémisphère Nord ou dans l’hémisphère Sud, on a tous le même soleil. Et pourtant, c’est l’été...
Les forces de la Terre ont fait une toute petite place à l’Amérique centrale et à une plaque tectonique,...
\r\nDécouvrez le système d’eau douce le plus important au monde. Alors que l’eau commence à manquer, quel futur se...
La corse n’a pas toujours été une île en Méditerranée, le saviez-vous ? Il est fascinant de penser que...
La biodiversité a évolué au cours des temps géologiques immenses, parfois avec des crises importantes. On dit d’ailleurs que...
Fred et l’équipe de C’est pas Sorcier 2.0 nous expliquent tout sur les volcans : comment se forment-ils, où...
Une observation du pouvoir destructeur des catastrophes naturelles avec les exemples d’une tornade dans une ville du Midwest, d’un...
Deux scientifiques explorent l’hypothèse d’une éruption du Cumbre Vieja, qui pourrait s’effondrer dans l’océan Atlantique et provoquer un mega...
Fred, Jamy et Sabine sont partis explorer les magnifiques falaises de Haute Normandie. Ils nous racontent les 90 millions...
D’anciennes failles pourraient-elles être à l’origine d’un tremblement de terre de forte amplitude à New York ? Des sismologues...
À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....
