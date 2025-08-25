Ressources Dans la même catégorie

Podcast Pourquoi ne peut-on pas mesurer le littoral ? On dit souvent qu’il est impossible de mesurer un littoral avec précision, car cette frontière entre la terre et...

Conférence La géologie de la Lune, 50 ans après Apollo 11 Après avoir eu les faveurs des politiques et du public autour des années 1965-1970, la Lune est tombée dans...

Podcast Sait-on d’où vient l’eau de l’océan ? Dans cet épisode, Jérôme Aléon, docteur en géochimie, nous parle de l’origine de l’eau. L’eau est indispensable à la...

Article 4 infos insolites sur les volcans Les volcans, majestueux et redoutables, continuent de fasciner autant les scientifiques que le grand public. Au-delà des images spectaculaires...

Conférence Observer les tempêtes pour améliorer les prévisions météo Prévoir des événements météorologiques extrêmes (tempêtes, pluies intenses, vagues de chaleur/froid) est un défi majeur pour les chercheurs en...

Podcast Relation cachée : magnétisme et tectonique des plaques Depuis des décennies, les scientifiques explorent les mystères qui entourent la structure interne de la Terre et les phénomènes...

Podcast Mystères et météorite à Charlevoix Certains d’entre nous vivent en bord de mer, ou à la montagne… d’autres dans un cratère d’impact de météorite,...

Documentaire Un volcan sous la mer Pour la première fois, une équipe de spécialistes et de chercheurs de l’Institut national de volcanologie d’Italie embarquera à...

Documentaire Les volcans de Nouvelle-Zélande (2/2) À la découverte de l’archipel néo-zélandais et de ses nombreux volcans, synonymes de destruction mais aussi vecteurs de vie....

Documentaire C’est pas sorcier – Planète sous toutes ses latitudes Qu’on soit dans l’hémisphère Nord ou dans l’hémisphère Sud, on a tous le même soleil. Et pourtant, c’est l’été...

Documentaire L’Amérique centrale | La valse des continents Les forces de la Terre ont fait une toute petite place à l’Amérique centrale et à une plaque tectonique,...

Documentaire Naissance des océans \r

Découvrez le système d’eau douce le plus important au monde. Alors que l’eau commence à manquer, quel futur se...

Documentaire La corse n’a pas toujours été une île ! La corse n’a pas toujours été une île en Méditerranée, le saviez-vous ? Il est fascinant de penser que...

Conférence Biodiversité au cours des temps géologiques : acquis et idées reçues La biodiversité a évolué au cours des temps géologiques immenses, parfois avec des crises importantes. On dit d’ailleurs que...

Documentaire L’Esprit Sorcier – Au cœur des volcans Fred et l’équipe de C’est pas Sorcier 2.0 nous expliquent tout sur les volcans : comment se forment-ils, où...

Documentaire Planète explosive – Les éléments se déchaînent Une observation du pouvoir destructeur des catastrophes naturelles avec les exemples d’une tornade dans une ville du Midwest, d’un...

Documentaire C’est pas sorcier – Etretat : les sorciers attaquent la falaise Fred, Jamy et Sabine sont partis explorer les magnifiques falaises de Haute Normandie. Ils nous racontent les 90 millions...

Documentaire Tremblement de terre à New York D’anciennes failles pourraient-elles être à l’origine d’un tremblement de terre de forte amplitude à New York ? Des sismologues...