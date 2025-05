Documentaire

Les panaches émis lors des éruptions volcaniques majeures ont d’importantes conséquences sur la vie quotidienne des populations. Ce n’est que récemment que les scientifiques se sont interrogés sur les effets environnementaux des éruptions de moindre intensité, ou du dégazage permanent de certains volcans. Ces panaches, souvent modestes, sont également plus fréquents, et peuvent dès lors impacter considérablement les écosystèmes, le climat ou les populations. Ce film suit une équipe internationale et pluridisciplinaire de scientifiques, engagées dans un projet de grande envergure (STRAP : Transdisciplinary Synergy to Respond to Aleas related to Volcanic Plumes) destiné à étudier ces panaches de moindre intensité. Il nous entraîne sur les pentes de différents volcans à travers le monde. De l’île de La Réunion (Piton de la Fournaise) à la Sicile (Etna), nous découvrons les moyens mis en œuvre par les chercheurs volcanologues ou physiciens de l’atmosphère pour atteindre leurs objectifs.