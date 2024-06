Podcast



Marins Poditeurs, Matelots voyageurs, Bienvenue à bord de l’épisode 483. Avec à bâbord capitaine Irène de ce voilier pour nous guider au gré des vents et marées; et à tribord l’astronome Johan pour nous diriger au compas et à l’oeil des planètes et étoiles désamarrées.