Documentaire

L’Asie est un continent sous haute surveillance. Les équipes de scientifiques se relayent en permanence à son chevet. L’activité tectonique au sud du continent frappe jusqu’au Népal et au plateau tibétain.

La Chine est touchée et se trouve exposée, comme le Japon, à des séismes quotidiens. Le volcanisme de toute la région, au Japon comme en Indonésie, est à la fois un danger et une ressource, exploité au péril de nombreuses vies. Ces phénomènes prodigieux sont les fruits de l’incessante Valse des continents.

Réalisateurs : Christopher Hooke & Yanick Rose

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE