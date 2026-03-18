Documentaire

L’histoire de l’Océanie est celle de la Terre toute entière. Avec des scientifiques, nous pistons les informations enregistrées dans son relief: les premières formes de vie sur Terre, leur destruction et leur renaissance. Soudée à l’Antarctique pendant des millions d’années, l’Australie est aujourd’hui un monde désertique d’une stabilité extraordinaire. Ses voisins n’ont pas la même chance. La Nouvelle-Zélande est périlleusement posée entre deux plaques tectoniques et les îles volcaniques du Sud du Pacifique pourraient exploser et disparaître de l’incessante Valse des continents.

Réalisateurs : Christopher Hooke & Yanick Rose

© LA COMPAGNIE DES TAXI-BROUSSE – 2012