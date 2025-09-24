Le phénomène des avalanches de neige, à la fois impressionnant et dangereux, est l’objet de nombreuses recherches en sciences de la montagne.
L’univers des diamants a maintes fois été romantisé dans les films, les chansons et la littérature, mais derrière ce...
Depuis 10 ans, de nombreux résultats ont apporté des pierres à cette grande question de l’origine du vivant. La...
C’est une technologie qui pourrait changer l’étude des failles sous-marines. Au large de Catane, une équipe de scientifiques a...
Dans l’Est de la République Démocratique du Congo, à la frontière du Rwanda, bouillonne, au cœur du volcan Nyiragongo,...
Pierre Thomas, géologue au Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, planètes, environnement (LGL-TPE) et professeur émérite à l’ENS...
Fin 1998, à 27 ans Blaise Agresti accède à son rêve en devenant commandant du célèbre PGHM, le peloton...
La traversée géologique des Alpes occidentales est bien plus qu’un simple périple à travers les montagnes : c’est une...
Les paysages ont été façonnés depuis des millions d’années par les forces telluriques et l’érosion. Séismes, éruptions volcaniques, tempêtes...
Depuis son apparition en Afrique, des catastrophes auraient pu arrêter plusieurs fois l’histoire de l’humanité. Il y a 74...
Pour la première fois, une équipe de spécialistes et de chercheurs de l’Institut national de volcanologie d’Italie embarquera à...
Un extrait de « Nyiragongo – Au coeur du volcan le plus actif et le plus dangereux d’Afrique » Pour voir...
L’histoire de l’Océanie est celle de la Terre toute entière. Avec des scientifiques, nous pistons les informations enregistrées dans...
A la Réunion, le volcan du piton de la Fournaise occupe plus du quart de la surface de l’île...
La Patagonie chilienne respire la sérénité. Sous terre, pourtant, le feu couve : située dans une zone hautement sismique,...
Pour autant que nos connaissances nous permettent de l’affirmer, la Terre notre planète, est un cas unique dans l’univers....
Dans les années 70, les connaissances sur les volcans se développent grâce au concours de quelques scientifiques téméraires. Jacques-Marie...
Docu-fiction sur les impacts d’un tsunami en Atlantique. Des scientifiques reconnus ont anticipé un scénario catastrophe, et néanmoins réaliste, qui...
Les volcans et leurs éruptions ont façonné à travers l’histoire notre écosystème et nos sociétés. Pourtant les mystères qui...
Connu pour avoir été le décor de très nombreux films, le Grand Ouest américain est jalonné de canyons tortueux,...
\r\nLos Angeles, la ville californienne la plus peuplée des Etats-Unis, repose sur un monstre géologique endormi… Depuis 1999, la...
