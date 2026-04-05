Explorez l’action des forces de l’ordre, depuis les tunnels du métro parisien jusqu’aux paisibles campings de vacances, où ils...
Le SAMU de Saint-Étienne constitue le dernier rempart de la vie dans une métropole de 700 000 habitants, où...
Les « runners », ce sont ces fous du volant qui s’affrontent sur les routes au mépris des autres usagers. Mais...
Plongez dans l’incroyable histoire du tableau le plus volé de France : L’Allée de peupliers aux environs de Moret-sur-Loing...
En octobre 2019, le corps calciné de Shaïna, 15 ans, est retrouvé dans un cabanon à Creil. Le principal...
À 13 ans, Shaïna Hansye dépose une plainte pour viol en réunion. À 14 ans, elle est passée à...
L’affaire commence par une alerte rouge au CHU de Clermont-Ferrand. Un nourrisson de seulement trois mois est admis aux...
Depuis plusieurs années, la brigade des stupéfiants de Montpellier a fort à faire. La ville est devenue une plaque...
A chaque vol Cayenne-Paris, en moyenne 3 passeurs sont arrêtés. Des mules, payées 5000 euros par kilo pour convoyer...
Six lycéens aux urgences, victimes de tachycardies sévères ou de convulsions à Abbeville dans la Somme. Tous avaient inhalé...
C’est l’une des délinquances qui ne cesse de progresser en France : les petits braquages de commerces de proximité,...
Le juge Renaud, dit «le shérif», est abattu dans la nuit du 2 au 3 juillet 1975 à Lyon....
Avec cette enquête on va s’intéresser aux suites d’une manifestation, dans le Canton de Vaud, dont les participants ont...
Deuxième ville de France, Marseille est connue pour sa douceur de vivre, mais aussi pour sa flambée de la...
Les chiffres de la sécurité routière sont bons, ils ont été divisés par deux en 10 ans… sauf chez...
C’est le dernier « parrain » d’envergure à avoir été assassiné. Il est à fond dans l’image qu’on se...
Ils s’imposent chez les gens et leur forcent la main pour couler un goudron de très mauvaise qualité à...
Chaque été, les touristes affluent sur la Côte d’azur. La région Cannoise voit à elle seule, sa population multipliée...
Une nouvelle unité spéciale a été créée pour lutter contre l’explosion du trafic de drogue en France. Son nom...
La ville de Rennes, réputée festive, est connue pour accueillir de nombreux étudiants. Mais, dans la capitale bretonne où...
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