Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Vols, arnaques, abus: la police face à la délinquance Explorez l’action des forces de l’ordre, depuis les tunnels du métro parisien jusqu’aux paisibles campings de vacances, où ils...

Documentaire Urgences d’Auvergne : en immersion avec le samu de Saint-Etienne Le SAMU de Saint-Étienne constitue le dernier rempart de la vie dans une métropole de 700 000 habitants, où...

Documentaire CRS Autoroute | À la poursuite des chauffards Les « runners », ce sont ces fous du volant qui s’affrontent sur les routes au mépris des autres usagers. Mais...

Documentaire Le tableau maudit : l’incroyable affaire Sisley Plongez dans l’incroyable histoire du tableau le plus volé de France : L’Allée de peupliers aux environs de Moret-sur-Loing...

Documentaire Shaïna, histoire d’un mépris criminel (2/2) – Sans trace En octobre 2019, le corps calciné de Shaïna, 15 ans, est retrouvé dans un cabanon à Creil. Le principal...

Documentaire Shaïna, histoire d’un mépris criminel (1/2) – La descente aux enfers À 13 ans, Shaïna Hansye dépose une plainte pour viol en réunion. À 14 ans, elle est passée à...

Documentaire L’enquête choc : la face cachée des foyers L’affaire commence par une alerte rouge au CHU de Clermont-Ferrand. Un nourrisson de seulement trois mois est admis aux...

Documentaire Stups de Montpellier | Maroc, Espagne, France, la filière des go-fast Depuis plusieurs années, la brigade des stupéfiants de Montpellier a fort à faire. La ville est devenue une plaque...

Documentaire Guyane : le business des mules A chaque vol Cayenne-Paris, en moyenne 3 passeurs sont arrêtés. Des mules, payées 5000 euros par kilo pour convoyer...

Documentaire Les ravages des produits illégaux dans les cours de récréation Six lycéens aux urgences, victimes de tachycardies sévères ou de convulsions à Abbeville dans la Somme. Tous avaient inhalé...

Documentaire Generation braqueur C’est l’une des délinquances qui ne cesse de progresser en France : les petits braquages de commerces de proximité,...

Documentaire Le juge Renaud, un homme à abattre Le juge Renaud, dit «le shérif», est abattu dans la nuit du 2 au 3 juillet 1975 à Lyon....

Documentaire Comment la police récupère et utilise votre ADN Avec cette enquête on va s’intéresser aux suites d’une manifestation, dans le Canton de Vaud, dont les participants ont...

Documentaire Marseille sous haute surveillance Deuxième ville de France, Marseille est connue pour sa douceur de vivre, mais aussi pour sa flambée de la...

Documentaire Les jeunes et les dangers de la route Les chiffres de la sécurité routière sont bons, ils ont été divisés par deux en 10 ans… sauf chez...

Documentaire Les Parrains de la côte – Francis Le Belge C’est le dernier « parrain » d’envergure à avoir été assassiné. Il est à fond dans l’image qu’on se...

Documentaire La gang des bitumeurs, une arnaque bien ficelée Ils s’imposent chez les gens et leur forcent la main pour couler un goudron de très mauvaise qualité à...

Documentaire Gendarmes de la côte d’Azur, l’été sera chaud Chaque été, les touristes affluent sur la Côte d’azur. La région Cannoise voit à elle seule, sa population multipliée...

Documentaire FRI de Lille : au coeur de la nouvelle unité de police anti-drogue Une nouvelle unité spéciale a été créée pour lutter contre l’explosion du trafic de drogue en France. Son nom...