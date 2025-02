Documentaire

« Allô ? C’est Jean-Yves Le Drian au téléphone ! La France a besoin de vous ! » L’homme réclame de l’argent pour payer la rançon d’otages aux mains de jihadistes. Une invraisemblable escroquerie. Depuis l’été 2015, de nombreuses personnalités, ambassadeurs, hommes d’affaires et patrons de PME ont reçu cet étrange appel. Au bout du fil, l’homme se présente comme Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense de 2012 à 2017 et actuel ministre de l’Europe et des Affaires étrangères. Il réclame de l’argent pour payer la rançon d’otages supposément aux mains de groupes jihadistes : un geste pour la France, en toute discrétion… Plus de 80 millions d’euros déjà extorqués. Cet appel solennel, cette voix persuasive sont en fait une incroyable arnaque. Un escroc, seul ou en bande organisée, va jusqu’à fabriquer un masque en silicone du ministre. Sur Skype, on voit un bureau, des drapeaux et un homme ressemblant à Jean-Yves Le Drian. L’image est troublante. Et certains s’y sont laissé prendre : plus de 80 millions d’euros ont déjà été extorqués… « Envoyé spécial » a remonté la piste de cette escroquerie invraisemblable. Un documentaire d’Elise Le Guevel, Matthieu Rénier et Benoît Sauvage.