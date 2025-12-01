Les images effrayantes viennent de sortir à la télévision russe… Sur les images filmées par les caméras de vidéosurveillance,...
L’été, pendant que les vacanciers se reposent, des hommes et des femmes de l’ombre veillent sur leur sécurité. Ils...
1994. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer, des cambrioleurs dérobent dans la Galerie nationale...
Le 15 novembre dernier, le village de Nouilhan dans les Hautes Pyrénées se réveille sous le choc. Léopold Pédébidau,...
Des enfants encerclés par le trafic de drogue. Une école en état de siège. Le chemin Bas d’Avignon, à...
C’est un drame qui a choqué le France : l’assassinat en plein jour à Marseille du frère cadet d’Amine...
GPS discrets, cachés dans leurs voitures, logiciels clandestins dans leurs téléphones… De plus en plus de femmes sont espionnées...
Le 13 novembre 2015, des terroristes font irruption dans la salle parisienne du Bataclan en plein concert, tirent sur...
Des individus pris en flagrant délit lors d’un cambriolage dans les beaux quartiers de Paris ont été arrêtés par...
John Wayne Gacy Jr est l’un des plus grand serial killer des Etats-Unis. Il est coupable d’avoir tué 33...
Surnommé le «maire de Harlem», Albert Martinez règne sur le quartier new-yorkais au milieu des années 80. Mais l’attrait...
Avec les hausses du prix du tabac et de l’alcool en France, nombreux sont les vacanciers qui se dirigent...
À Creil, Frédéric lance l’opération. Ce matin, ils doivent arrêter quatre personnes et récupérer les téléphones volés. Nos équipes...
Victime de doublette ou d’usurpation de carte grise, ces chauffards vivent l’enfer au quotidien.. Ils reçoivent constamment des contraventions...
Face aux limitations et aux radars, les associations d’automobilistes dénoncent un phénomène d’exaspération et une » usine à fric...
Après une nouvelle agression cette semaine – un chauffeur de bus poignardé à Poissy -, enquête sur le quotidien...
Ce reportage nous plonge au cœur des rodéos urbains, un phénomène qui chaque été prend de plus en plus...
Pendant des années, tous ceux qui savaient se sont tus… Des histoires de pouvoir, et surtout de silence. Début...
Nous avons remonté les filières des trafiquants d’armes, infiltré les réseaux, depuis la Belgique jusque dans les Balkans. Comment...
Portrait du tueur en série de l’est parisien. Un documentaire d’Alain Hamon, production Tony Comiti.
