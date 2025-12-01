Ressources Dans la même catégorie

Documentaire La mamie russe qui dévorait ses locataires Les images effrayantes viennent de sortir à la télévision russe… Sur les images filmées par les caméras de vidéosurveillance,...

Documentaire Un été avec la répression des fraudes L’été, pendant que les vacanciers se reposent, des hommes et des femmes de l’ombre veillent sur leur sécurité. Ils...

Documentaire Edvard Munch : Oslo, 1994 – Tableaux volés 1994. Lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Lillehammer, des cambrioleurs dérobent dans la Galerie nationale...

Documentaire Ce cannibale français mangeait ses victimes (avec des haricots) Le 15 novembre dernier, le village de Nouilhan dans les Hautes Pyrénées se réveille sous le choc. Léopold Pédébidau,...

Documentaire À Nîmes, le trafic de drogue se passe devant les écoles primaires Des enfants encerclés par le trafic de drogue. Une école en état de siège. Le chemin Bas d’Avignon, à...

Documentaire Amine Kessaci, au nom de ses frères C’est un drame qui a choqué le France : l’assassinat en plein jour à Marseille du frère cadet d’Amine...

Documentaire Maris jaloux, GPS discrets, téléphones piratés : ces femmes espionnées malgré elles GPS discrets, cachés dans leurs voitures, logiciels clandestins dans leurs téléphones… De plus en plus de femmes sont espionnées...

Documentaire Attentat du Bataclan, ils ont donné l’assaut Le 13 novembre 2015, des terroristes font irruption dans la salle parisienne du Bataclan en plein concert, tirent sur...

Documentaire Cambriolages à Paris, aucun quartier n’est épargné Des individus pris en flagrant délit lors d’un cambriolage dans les beaux quartiers de Paris ont été arrêtés par...

Documentaire John Wayne Gacy, un monstre caché John Wayne Gacy Jr est l’un des plus grand serial killer des Etats-Unis. Il est coupable d’avoir tué 33...

Documentaire Gangsters, les diables de l’Amerique EP04 Surnommé le «maire de Harlem», Albert Martinez règne sur le quartier new-yorkais au milieu des années 80. Mais l’attrait...

Documentaire Douane aux frontières : une fin de vacances salée Avec les hausses du prix du tabac et de l’alcool en France, nombreux sont les vacanciers qui se dirigent...

Documentaire Le Raid au réveil : ils frappent fort À Creil, Frédéric lance l’opération. Ce matin, ils doivent arrêter quatre personnes et récupérer les téléphones volés. Nos équipes...

Documentaire Doublettes et usurpations : ils vivent un cauchemar Victime de doublette ou d’usurpation de carte grise, ces chauffards vivent l’enfer au quotidien.. Ils reçoivent constamment des contraventions...

Documentaire Ras-le-bol des radars : le grand coup de gueule des motards Face aux limitations et aux radars, les associations d’automobilistes dénoncent un phénomène d’exaspération et une » usine à fric...

Documentaire Bus : lignes sous haute tension Après une nouvelle agression cette semaine – un chauffeur de bus poignardé à Poissy -, enquête sur le quotidien...

Documentaire Rodéos urbains Ce reportage nous plonge au cœur des rodéos urbains, un phénomène qui chaque été prend de plus en plus...

Documentaire Affaire Duhamel, un si long silence Pendant des années, tous ceux qui savaient se sont tus… Des histoires de pouvoir, et surtout de silence. Début...

Documentaire Terrorisme: d’où viennent les armes ? (2/2) Nous avons remonté les filières des trafiquants d’armes, infiltré les réseaux, depuis la Belgique jusque dans les Balkans. Comment...