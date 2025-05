Documentaire

Comment maintenir le calme dans une petite ville qui, pendant deux mois, multiplie sa population par treize ? C’est le défi que relèvent, chaque été, gendarmes, pompiers et sauveteurs du Grau-du-Roi, l’une des stations balnéaires les plus populaires de la côte Méditerranée. Avec ses seize kilomètres de plage et l’un des plus grands campings d’Europe, la bourgade passe de huit mille à cent mille habitants pendant les vacances et la tranquillité laisse place à l’effervescence. Pour preuve, la majorité des délits constatés dans la petite ville ont lieu pendant l’été… Un documentaire de Sébastien Clech, Olivier Barruel.