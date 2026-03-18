La Gendarmerie nationale est un pilier essentiel des forces de sécurité en France, avec une réputation en tant que...
Les pompiers d’élite sont des professionnels du feu et de la sécurité qui se distinguent par leur formation approfondie,...
Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...
Cyrille Boutin, 39 ans, marié, deux enfants, parti à la chasse aux canards dans la campagne girondine, il est...
C’est un document choc sur le travail de la police dans les zones sensibles. Dix jours dans les murs...
Pour se prononcer sur les condamnations et les réductions de peine, les juges doivent souvent recueillir un maximum d’éléments....
George Reeves, 45 ans, il incarnait Superman à la télévision américaine. Adulé par des millions de téléspectateurs, riche, célèbre...
L’ombre des dossiers classés, communément appelés cold cases, plane sur l’histoire de la justice mondiale comme un rappel constant...
À Saint-Etienne, les policiers de la brigade anticriminalité spécialisée de terrain mènent un combat acharné contre la délinquance. Ces...
Le meurtre de Lysiane Fraigne, la boulangère de l’île d’Oléron, une mère de famille sans histoire, est un choc...
A une trentaine de kilomètres de Bordeaux, la petite ville de Libourne est confrontée à des cambriolages en série....
C’est une image qui a choqué la France entière, celle d’un car scolaire coupé en deux par un train....
Pendant trois mois, notre équipe a partagé la vie quotidienne des procureurs du Tribunal de Nanterre. Nous avons suivi...
Pour beaucoup, l’affaire est close. Raspoutine a été tué par balle après une tentative d’assassinat au poison par le...
Richard Ramirez, Américain d’origine hispanique, est un tueur en série, violeur et pédophile, coupable de séquestration et violence gratuite.
Après 5 jours de violence, des millions d’euros de dommages et plus d’un millier d’interpellations, les émeutiers face à...
Sur internet, des femmes proposent de porter un enfant pour les couples qui ne peuvent en avoir. Pour plusieurs...
A Cambrai, il y a une équipe de policiers spéciale qui aide les enfants qui ont eu des problèmes...
Timothy Spencer est connu pour avoir été le premier tueur identifié et condamné à la suite de preuves ADN…
Il est le premier à appeler la police, mais toutes les preuves sont contre lui. Un documentaire de Delphine...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site