Documentaire Marseille 1975 : le hangar secret de la police Marseille, avril 1975. Un pêcheur marocain disparaît après une convocation à l’hôtel de police. Le lendemain, un jeune voleur...

Documentaire Justice en France : cour d’assises de Nevers Nous sommes le 22 juin 2022 dans un village du centre de la France. Il est 23 h 25...

Documentaire Justice en France : cour d’assises d’appel de Perigueux En 2023, le nombre de victimes de violences sexuelles a plus que doublé par rapport à 2016. Et une...

Documentaire Cayenne : la ville la plus dangereuse de France ? Immersion exclusive à Cayenne, en Guyane française, considérée comme l’un des territoires les plus dangereux de France. Entre trafic,...

Documentaire Sophie Rollet contre Goodyear Après la mort au volant de son mari routier, Sophie Rollet enquête en solitaire et découvre l’implication possible des...

Documentaire Femmes meurtrières : Lutrische Dancy Lorsque Lutrische Dancy rencontre Walter à 36 ans, elle pense avoir enfin trouvé l’homme qui lui convient. Mais un...

Podcast Premiers pas – Flicopolis Enquêtes, indics, interpellations… Un officier des stups raconte son quotidien dans l’univers du trafic de drogue en banlieue parisienne....

Podcast InSight : plongez au cœur de Mars Ce soir vous embarquez avec nous pour un voyage sous terre, on vous parle de chemin de fer urbain...

Documentaire San Francisco : les voleurs ne sont plus poursuivis par la justice Depuis la mise en place de la proposition 47 en Californie, qui réduit la sévérité des peines pour les...

Documentaire Arthur Shawcross, l’étrangleur de Rochester Arthur Shawcross était un tueur en série américain. Il a revendiqué le meurtre de la plupart de ses victimes…

Documentaire Délinquants mineurs : derrière les murs 860 jeunes Français vivent aujourd´hui derrière les barreaux, un chiffre qui a atteint des records ces dernières années. C´est...

Documentaire Alerte à Montpellier : force de l’ordre en action À Montpellier, les quartiers difficiles cohabitent avec une population de retraités attirés par le soleil méditerranéen. Dans ce contexte,...

Documentaire Lyon sous haute tension Lyon, ville de plus d’1 million d’habitants, là où braquages et accidents se multiplient ; suivez le quotidien des...

Documentaire 1940-1989, Paul Touvier : la traque Paul Touvier chef de la Milice lyonnaise sous l’occupation allemande, est condamné à mort en 46 et 47 pour...

Documentaire La police de Nîmes, enquête sous haute tension Le commissariat de Nîmes, troisième ville la plus peuplée d’Occitanie, dispose de près de trois cents agents chargés de...

Documentaire Christophe Hondelatte s’immerge dans les quartiers chauds en France Creil, 70000 habitants. Une ville aux confins de la banlieue parisienne et de la Picardie. Presque une ville à...

Documentaire Meurtre sur le Grill : l’affaire Piet En juillet 2006, en Bretagne, Benoît Piet signale la disparition de sa femme, Adeline. Les gendarmes suivent plusieurs pistes...

Documentaire J’ai démantelé Action Directe Jean-Marc Bloch raconte l’enquête et le démantèlement d’Action directe.