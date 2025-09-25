Tatiana Andujar, 17 ans. Il y a trente ans jour pour jour, le 24 septembre 1995, elle disparaissait près de la gare de Perpignan. Première femme à s’évaporer dans ce quartier, trois allaient suivre. Rien n’a jamais été retrouvé de l’adolescente. Aucun suspect arrêté. Le pôle des cold cases est désormais chargé de l’enquête, et la maman se bat, encore et toujours, pour savoir ce qui s’est passé.