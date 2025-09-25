Marseille, avril 1975. Un pêcheur marocain disparaît après une convocation à l’hôtel de police. Le lendemain, un jeune voleur...
Nous sommes le 22 juin 2022 dans un village du centre de la France. Il est 23 h 25...
En 2023, le nombre de victimes de violences sexuelles a plus que doublé par rapport à 2016. Et une...
Immersion exclusive à Cayenne, en Guyane française, considérée comme l’un des territoires les plus dangereux de France. Entre trafic,...
Après la mort au volant de son mari routier, Sophie Rollet enquête en solitaire et découvre l’implication possible des...
Lorsque Lutrische Dancy rencontre Walter à 36 ans, elle pense avoir enfin trouvé l’homme qui lui convient. Mais un...
Enquêtes, indics, interpellations… Un officier des stups raconte son quotidien dans l’univers du trafic de drogue en banlieue parisienne....
Ce soir vous embarquez avec nous pour un voyage sous terre, on vous parle de chemin de fer urbain...
Depuis la mise en place de la proposition 47 en Californie, qui réduit la sévérité des peines pour les...
Arthur Shawcross était un tueur en série américain. Il a revendiqué le meurtre de la plupart de ses victimes…
860 jeunes Français vivent aujourd´hui derrière les barreaux, un chiffre qui a atteint des records ces dernières années. C´est...
En 1984, Hilda Murrell, militante antinucléaire britannique, est retrouvée morte dans des circonstances troublantes. Andrew George, alors adolescent, est...
À Montpellier, les quartiers difficiles cohabitent avec une population de retraités attirés par le soleil méditerranéen. Dans ce contexte,...
Lyon, ville de plus d’1 million d’habitants, là où braquages et accidents se multiplient ; suivez le quotidien des...
Paul Touvier chef de la Milice lyonnaise sous l’occupation allemande, est condamné à mort en 46 et 47 pour...
Le commissariat de Nîmes, troisième ville la plus peuplée d’Occitanie, dispose de près de trois cents agents chargés de...
Creil, 70000 habitants. Une ville aux confins de la banlieue parisienne et de la Picardie. Presque une ville à...
En juillet 2006, en Bretagne, Benoît Piet signale la disparition de sa femme, Adeline. Les gendarmes suivent plusieurs pistes...
Jean-Marc Bloch raconte l’enquête et le démantèlement d’Action directe.
Trois personnes ont été grièvement blessées dans la manifestation qui a eu lieu à Victoriaville, où s’est tenu le...
