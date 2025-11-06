À travers une chronique judiciaire édifiante, le combat de huit Texanes victimes de viol pour obtenir justice face à...
Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les...
Ces jeunes américains qui se défoulent en appuyant sur le champignon
Les cellules anti cambriolages ont été mises en place par le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux en octobre 2009....
Philippe Bertrand, un vosgien de 52 ans a été étranglé et achevé à coup de marteau à Madagascar, où...
Les hommes de l’Identité judiciaire (IJ) sont des policiers d’un genre à part. Obsédé du détail, ils fuient l’oubli...
Parce que les prisons ont aussi le droit à leur part de féminité
Qui dit vacances d’été dit grands départs. L’affluence sur les autoroutes est donc importante et les risques sont considérables...
Pour les criminels, l’eau est une complice parfaite : elle efface, engloutit et emporte corps, armes et indices :...
Depuis des décennies, le Mexique lutte contre les cartels de la drogue, qui déstabilisent le pays par la violence,...
Leur rêve d’une vie sous les cocotiers a tourné au cauchemar. Vanessa, originaire du Morbihan, était partie s’installer avec...
Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son...
Une course-poursuite spectaculaire oppose les forces de l’ordre à un convoi rapide, soupçonné d’activités illégales. Entre vitesse excessive et...
Travaux forcés, chaînes aux pieds, uniforme rayé… Cela ressemble presque à un goulag mais c’est une prison aux Etats-Unis,...
Enquêtes, en France et à l’étranger, sur trois morts riches et célèbres, figures connues de la jet-set, qui ont...
Véritable fléau dans de nombreuses villes, la pratique des rodéos urbains est devenue un problème de sécurité publique. Pour...
Ciudad Juarez au nord du Mexique. Une ville frontière de 2 millions d’habitants, aux mains des narco trafiquants. Auteur...
La police est en alerte, les forces de l’ordre ont repéré une voiture impliquée dans pas moins de 3...
C’est l’arrestation du truand le plus recherché de France, un braqueur multirécidiviste devenu l’ennemi public numéro 1. Qui est-il...
La mafia est beaucoup plus impliquée qu’on le croit dans le secteur de la construction. Elle touche des millions...
