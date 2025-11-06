Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Femmes violées : que justice soit faite À travers une chronique judiciaire édifiante, le combat de huit Texanes victimes de viol pour obtenir justice face à...

Podcast Sensibles par nature Sans les croisements de petits pois réalisés par Gregor Mendel, nous aurions eu beaucoup de difficultés à comprendre les...

Documentaire La Nouvelle-Orléans est adepte de courses folles nocturnes Ces jeunes américains qui se défoulent en appuyant sur le champignon

Documentaire Les cellules anti-cambriolages Les cellules anti cambriolages ont été mises en place par le ministre de l’Intérieur Brice Hortefeux en octobre 2009....

Documentaire La veuve noire de Madagascar Philippe Bertrand, un vosgien de 52 ans a été étranglé et achevé à coup de marteau à Madagascar, où...

Documentaire La police en quête d’empreintes Les hommes de l’Identité judiciaire (IJ) sont des policiers d’un genre à part. Obsédé du détail, ils fuient l’oubli...

Documentaire Les femmes en prison, moins nombreuses, mais plus dangereuses Parce que les prisons ont aussi le droit à leur part de féminité

Documentaire Routes des vacances : le cauchemar des forces de l’ordre Qui dit vacances d’été dit grands départs. L’affluence sur les autoroutes est donc importante et les risques sont considérables...

Documentaire Eaux troubles du crime – Ami ou ennemi Pour les criminels, l’eau est une complice parfaite : elle efface, engloutit et emporte corps, armes et indices :...

Documentaire Mexique : la guerre des cartels Depuis des décennies, le Mexique lutte contre les cartels de la drogue, qui déstabilisent le pays par la violence,...

Documentaire Les disparus de Tahiti Leur rêve d’une vie sous les cocotiers a tourné au cauchemar. Vanessa, originaire du Morbihan, était partie s’installer avec...

Documentaire Son ex a enlevé leurs enfants Peut-on retrouver un jour la paix intérieure lorsque l’on a perdu la chose la plus précieuse au monde, son...

Documentaire Go-fast : forces de l’ordre face aux trafiquants Une course-poursuite spectaculaire oppose les forces de l’ordre à un convoi rapide, soupçonné d’activités illégales. Entre vitesse excessive et...

Documentaire USA : immersion dans une prison de l’extrême Travaux forcés, chaînes aux pieds, uniforme rayé… Cela ressemble presque à un goulag mais c’est une prison aux Etats-Unis,...

Documentaire Crimes dans la Jet Set : les affaires s’accumulent Enquêtes, en France et à l’étranger, sur trois morts riches et célèbres, figures connues de la jet-set, qui ont...

Documentaire Rodéos urbains : infiltrations dans un rassemblement Véritable fléau dans de nombreuses villes, la pratique des rodéos urbains est devenue un problème de sécurité publique. Pour...

Documentaire Ciudad Juarez : la ville la plus dangereuse au monde Ciudad Juarez au nord du Mexique. Une ville frontière de 2 millions d’habitants, aux mains des narco trafiquants. Auteur...

Documentaire Lille : gangs de carjacking La police est en alerte, les forces de l’ordre ont repéré une voiture impliquée dans pas moins de 3...

Documentaire Rédoine Faïd, la cavale de l’ennemi public n°1 C’est l’arrestation du truand le plus recherché de France, un braqueur multirécidiviste devenu l’ennemi public numéro 1. Qui est-il...