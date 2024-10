Documentaire



La Cour Nationale du Droit d’Asile (CNDA) est la plus grosse juridiction de France en nombre de dossiers traités (près de 70 000 par an). C’est pourtant la plus méconnue du grand public. Ce film est une première puisque jamais le ministère de la Justice n’avait jusqu’ici autorisé une caméra à filmer les audiences de la CNDA. Dans ce petit théâtre de la condition humaine, tout se joue en quelques minutes. C’est la dernière chance des requérants, puisque ceux qui sont là ont déjà été déboutés par l’OFPRA (L’office français de protection des réfugiés et apatrides). Leur état de tension et de stress est à son maximum. En face, des juges qui font tout simplement leur travail. Avec ce documentaire, Yaël Goujon décrypte les décisions de cette justice d’asile jugée trop laxiste pour les uns, trop dure pour les autres. Il nous permet de mieux comprendre la politique migratoire de la France – thème électoraliste chaque année plus prégnant – mais aussi d’humaniser ces demandeurs d’asile trop souvent considérés sous le seul angle statistique.

Écrit et réalisé par : Yaël Goujon – Durée : 52′ / Année : 2024 – Coproduction : Yemaya Productions / LCP-Assemblée nationale