Documentaire

Le 24 décembre 1969, dans la nuit de Noël, Madame Cousty décède brutalement d’une grippe.

Deux mois plus tard, le 23 février 1970, monsieur Balaire est retrouvé carbonisé dans sa voiture…

Une agonie brutale ? Un accident fatal ?

Non, des assassinats orchestrés par deux amants diaboliques.

Mais grâce au travail des enquêteurs, les masques se mettent bientôt à tomber et derrière eux l’horreur de ces deux meurtres presque parfait est révélé.

Documentaire : « 50 ans de faits divers » – « Les amants diaboliques de Bourganeuf »

Réalisation : Marie David

