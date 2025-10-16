Jonathan Coulom, 10 ans et demi. Disparu une nuit d’avril 2004 dans une station balnéaire de Loire-Atlantique. Retrouvé mort, nu et ligoté au fond d’un étang dans ce décor où nous nous trouvons, celui de la presqu’île de Guérande. Dans cette affaire, un seul suspect, le pédophile allemand Martin Ney, fait office de fil rouge. Il a déjà tué trois petits garçons blonds. Il nie mais sera bientôt jugé.