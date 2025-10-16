Depuis des décennies, le Mexique lutte contre les cartels de la drogue, qui déstabilisent le pays par la violence,...
Albert Spaggiari s’est illustré en 1976 par le spectaculaire braquage de la Société Générale de Nice, considéré comme l’un...
Aux Etats-Unis, une brigade un peu spéciale à vu le jour, celle de la protection des animaux. Nous les...
La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), souvent surnommée « brigade antigang », est une unité d’élite de la police judiciaire...
Dans le Pas-de-Calais, l’insécurité gagne du terrain à cause des nouveaux malfaiteurs armés et insaisissables. La gendarmerie de Lens...
Derrière les façades luxueuses du XVIe arrondissement, la police affronte une délinquance qui ne cesse de grandir en ville....
À Paris, la brigade motocycliste veille jour et nuit sur la sécurité des rues. Entre deux-roues imprudents et cyclistes...
Aux abords d’El Paso, “Marco”, logisticien du cartel de Juárez, nous explique son trafic : codes, planques, prix, et...
Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...
C’est une affaire digne des pires romans noirs qui se déroule depuis des années à Bourbach-le-Haut: un charmant village...
Dans les coulisses des aéroports, loin des regards des passagers, se joue une autre réalité. Ces zones sous douane,...
À Montpellier, les quartiers chauds mettent les policiers sous pression constante. Suivez la BAC en pleine intervention. Un voleur...
L’enquête millimétrée de l’IGPN après un tir de flashball. Un documentaire de Christophe Busché.
Mme Victoria, un squelette que l’on a retrouvé sur un terrain de l’hôpital Royal Victoria à Montréal. Un squelette...
La France est la 5ème puissance portuaire européenne, avec plus de 360 millions de tonnes de fret et 30...
C’est le plus grand aéroport de France : 65 millions de passagers par an, 315 destinations à travers le...
La police enquête sur un business de faux permis. L’interpellation d’un suspect va les conduire sur une piste des...
C’était en novembre 2007. Amanda Knox une étudiante américaine vivant à Pérouse en Italie est arrêtée pour avoir tenté...
La France est le territoire qui compte le plus de pays frontaliers au monde. Gares, aéroports, postes frontières… des...
Le documentaire nous plonge dans une enquête menée conjointement par la police et la gendarmerie françaises sur un trafic...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site