Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Mexique : la guerre des cartels Depuis des décennies, le Mexique lutte contre les cartels de la drogue, qui déstabilisent le pays par la violence,...

Podcast L’affaire Albert Spaggiari Albert Spaggiari s’est illustré en 1976 par le spectaculaire braquage de la Société Générale de Nice, considéré comme l’un...

Documentaire La brigade de la protection des animaux de San Francisco en action ! Aux Etats-Unis, une brigade un peu spéciale à vu le jour, celle de la protection des animaux. Nous les...

Conférence La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI) La Brigade de Recherche et d’Intervention (BRI), souvent surnommée « brigade antigang », est une unité d’élite de la police judiciaire...

Documentaire Braquages, violences… Brigade Criminelle du Nord en ébullition Dans le Pas-de-Calais, l’insécurité gagne du terrain à cause des nouveaux malfaiteurs armés et insaisissables. La gendarmerie de Lens...

Documentaire Paris : l’insécurité qui gangrène les beaux quartiers Derrière les façades luxueuses du XVIe arrondissement, la police affronte une délinquance qui ne cesse de grandir en ville....

Documentaire Deux-roues : ils ne connaissent plus code de la route ! À Paris, la brigade motocycliste veille jour et nuit sur la sécurité des rues. Entre deux-roues imprudents et cyclistes...

Documentaire Mexique : la loi des gangs Aux abords d’El Paso, “Marco”, logisticien du cartel de Juárez, nous explique son trafic : codes, planques, prix, et...

Documentaire Le triangle des riches : magouilles et combines au cœur de Paris Dans le quartier le plus huppé de Paris, certains s’intègrent malgré des revenus modestes, tandis que d’autres peinent à...

Documentaire Qui veut la peau et les terres de la fermière ? C’est une affaire digne des pires romans noirs qui se déroule depuis des années à Bourbach-le-Haut: un charmant village...

Documentaire Aéroports en alerte : la face cachée des zones sous douane Dans les coulisses des aéroports, loin des regards des passagers, se joue une autre réalité. Ces zones sous douane,...

Documentaire Violences, vols et recels : opération musclée en quartier sensible À Montpellier, les quartiers chauds mettent les policiers sous pression constante. Suivez la BAC en pleine intervention. Un voleur...

Documentaire Voici comment l’IGPN mène ses enquêtes L’enquête millimétrée de l’IGPN après un tir de flashball. Un documentaire de Christophe Busché.

Documentaire Madame Victoria Mme Victoria, un squelette que l’on a retrouvé sur un terrain de l’hôpital Royal Victoria à Montréal. Un squelette...

Documentaire Marins, filles et trafics : la face cachée des ports français La France est la 5ème puissance portuaire européenne, avec plus de 360 millions de tonnes de fret et 30...

Documentaire Surveillance maximale à l’aéroport de Roissy C’est le plus grand aéroport de France : 65 millions de passagers par an, 315 destinations à travers le...

Documentaire Police : la grande arnaque des faux permis La police enquête sur un business de faux permis. L’interpellation d’un suspect va les conduire sur une piste des...

Documentaire Crimes du siècle – Amanda Knox C’était en novembre 2007. Amanda Knox une étudiante américaine vivant à Pérouse en Italie est arrêtée pour avoir tenté...

Documentaire PAF: trafics, enquêtes aux frontières de la France La France est le territoire qui compte le plus de pays frontaliers au monde. Gares, aéroports, postes frontières… des...