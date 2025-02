Documentaire

Assez unanimement considéré comme le vrai parrain actuel de Marseille, il s’en défend mordicus. L’aura du Mat vient de ce qu’il a survécu en dépit de toutes les guerres de succession auxquelles il a toujours été mêlé. Avec le Mat, on est en plein dans le contraste entre le mythe et la réalité, les faits et la fiction. Tout le monde considère le Mat comme « le dernier parrain », mais lui affirme qu’il n’est qu’un paisible retraité du showbiz. Son casier est vierge, mais on lui prête les pires faits d’arme… Actuellement retraité, il vit avec sa jeune épouse. C’est un discret et un survivant. A 77 ans, il jouit d’une retraite tranquille. Intelligent, cultivé, séduisant, drôle, amateur d’opéra, de femmes, de chevaux, c’est aussi un malin. Proche de Blémant, puis de Zampa, enfin du Belge, il a su retourner et renverser les alliances pour rester toujours dans le bon camp. Un documentaire de Philippe Carrese.