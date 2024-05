Documentaire

En Guyane, la police doit parfois faire face à un fléau qui touche bon nombre de la population : le crack. De plus en plus de personnes deviennent dépendantes de cette dernière et les trafiquants en profitent pour se faire un max de profit. Hors de question de laisser passer ça, la police va intervenir pour mettre fin à ce trafic.