Documentaire



Delphine Jubillar a-t-elle été tuée par son mari? C’est désormais la piste privilégiée des enquêteurs : Cédric Jubillar a été mis en examen pour homicide après six mois d’investigations. Le Procureur de la République a relevé plusieurs incohérences et mensonges dans son récit. Nos envoyés spéciaux ont pu rencontrer plusieurs proches du couple. Une enquête BFMTV de Nicolas Delabareyre, Fanny Morel, Caroline Mier, Stépahnie Zenati avec Charles Ricco et Manuela Braun.