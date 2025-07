Podcast

Le 18 juin 2004, les proches de Grégory Patriarche signalent sa disparition aux autorités. Le jeune homme n’a plus donné signe de vie depuis la veille. Intérimaire de profession, il était également impliqué dans de petits trafics de drogue et quelques vols mineurs. La dernière fois qu’il a été vu, il passait la soirée chez des amis, devant un match de football à la télévision. L’enquête prend une tournure plus inquiétante lorsque les gendarmes retrouvent sa voiture, une Clio, à l’abandon près des rives de la Saône, portière ouverte et sans trace évidente permettant d’expliquer ce qui a pu se passer.