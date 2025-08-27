En 2017, Christophe, alors officier de police judiciaire, décide de rentrer à la DGSI. Dès sa prise de poste, il rejoint la section anti-terrosite où il est chargée de surveiller une famille radicalisée. Sa maîtrise des nouvelles technologies et des réseaux sociaux est précieuse pour pouvoir observer des groupes qui communiquent sur Internet. Mais l’enquête sur ces activités le mène sur le dark Net. Intrigué, Christophe va au-delà de ce que lui demande sa hiérarchie, jusqu’à ce qu’il rencontre Jojo de la Vega, un faussaire reconnu, et se mette à vendre des fichiers de police en ligne.