Podcast L’affaire Arnaud Thomas-Chevallier C’est dans une Lorraine marquée par la crise sidérurgique, entre les années 1970 et 1980, que se tisse une intrigue...

Documentaire Paris, capitale de la délinquance Paris ne dort jamais. Tension, délinquance, bagarres et course-poursuites dans les rues. Tel est le lot quotidien des équipes...

Documentaire Trafic, contrebande : la nouvelle guerre du tabac Plus le prix augmente, plus le trafic et la contrebande explosent. Aujourd’hui, on estime qu’en Europe, plus de 30%...

Podcast Natacha Fortage, ne me quitte pas L’affaire de Natacha Fortage bouleverse autant qu’elle interroge. Cette mère de famille, décrite par son entourage comme discrète, attentive...

Documentaire Police de Lille : tensions chez les ch’tis A Lille, les policiers ont fort à faire. Supermarchés, cafetiers, et pharmacies de la ville sont devenus les cibles...

Documentaire Naples sous tension : comment la police tente de reprendre la Scampia Des règlements de compte sanglants et des rues envahies par les déchets ont terni l’image parfaite de Naples. Crimes...

Documentaire Vols, rixes, affrontements : les gendarmes en alerte rouge En plein été, alors que les stations balnéaires sont prises d’assaut, les forces de l’ordre sont sur tous les...

Podcast L’affaire Ludovic Liebaert En janvier 2022, Ludovic Liebaert, âgé de 48 ans et exerçant la profession d’infirmier, a été condamné par la cour...

Documentaire Divorces, gardes d’enfants : ces juges décident du destin des familles Au tribunal de Montpellier chaque jour, six magistrates arbitrent des séparations, des divorces et des problèmes de garde, décident...

Documentaire Huile d’olive, du luxe au trafic Son goût et ses bienfaits ont fait de l’huile l’une des stars de la table. En vingt ans, sa...

Documentaire Les « baux » cadeaux (Société immobilière du Québec) Ce serait la plus importante fraude dans une société d’État au Québec et peut-être même au pays. D’importants collecteurs...

Documentaire Le procès du « veuf noir » – Le barbe bleue de l’Essonne Devant les assises , un séducteur en série qui était prêt à tout pour empocher les assurances vies de...

Documentaire Volker Eckert, le routier tueur en série Volker Eckert était un tueur en série Allemand. Routier de profession, il a avoué le meurtre de 6 femmes,...

Documentaire Férias du Sud-Ouest : là où la fête tourne au chaos Dans le sud de la France, les férias attirent des dizaines de milliers de personnes pour leurs corridas et...

Documentaire Police spécialisée : le quotidien tendu contre la délinquance dans les cités L’Agglomération de Grenoble, plus de 400 000 habitants, compte plusieurs quartiers sensibles qui abritent d’importants trafics de stupéfiants. Contrairement...

Documentaire Mort de Nahel : les peines choquantes des émeutiers Après 5 jours de violence, des millions d’euros de dommages et plus d’un millier d’interpellations, les émeutiers face à...

Documentaire Délinquance dans le sud : les rues s’embrasent tout l’été À Cannes, pendant les vacances d’été, la police est appelée dans une zone industrielle pour un incendie. La tension...

Documentaire Affaire Larry Fisher : le criminel en série qui a fait condamner un innocent Plongez au cœur d’une enquête complexe après la découverte d’un corps ensanglanté dans la neige. Entre indices effacés par...