La gendarmerie, institution militaire chargée de missions de police et de sécurité intérieure, se trouve aujourd’hui confrontée à une mutation profonde de son environnement. Les défis du 21e siècle dépassent largement le cadre traditionnel du maintien de l’ordre et obligent à repenser ses modes d’action, son organisation et même son identité. Le premier enjeu réside dans la montée en puissance des menaces hybrides. Entre terrorisme international, radicalisations locales, cyberattaques et criminalité organisée, les frontières entre sécurité intérieure et extérieure s’estompent. La gendarmerie, présente sur tout le territoire, doit être capable d’agir dans un univers où l’ennemi peut être invisible, numérique et mouvant.