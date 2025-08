Podcast

Depuis la publication d’un mémorandum classant l’affaire Epstein sans suite, l’administration Trump retourne contre elle les soutiens les plus radicaux du mouvement MAGA. Accusations d’opacité, soupçons de complot, mise en cause de la ministre de la Justice, le nom d’Epstein continue de hanter l’Amérique, et d’ébranler ses institutions.

Retour sur cette affaire sans fin.

Thomas Rozec raconte.

